¿Cuáles son las estadísticas de Roger Federer en Grand Slam? Si el suizo es el actual GOAT (Greatest of All Time), no lo es por obra divina. Con sus brillantes resultados en Grand Slam ha logrado posicionarse en lo más alto de la lista de tenistas con más Majors, y, aunque siente el aliento de Rafa Nadal en su nuca, aún se mantiene ahí arriba. Repasamos los números de Federer en cada Slam.

Actualmente, el de Basilea cuenta con 20 títulos en Grand Slam (ha ganado todos al menos una vez). En su haber, 362 victorias totales en Grandes, que han colocado a Roger como el tenista con más victorias en esta categoría; y con tan solo 59 derrotas.

El inminente tenista con más victorias ATP ha triunfado en 6 ocasiones en Melbourne, aunque fue destronado por Novak Djokovic, al sumar este su séptimo título en 2019 (luego el octavo en 2020). Con un balance de 102-15, ganó en las finales, respectivamente, a Safin, Baghdatis, González, Murray, Nadal y Cilic.

Djokovic y Nadal han sido las bestias negras de Federer en el Open de Australia. El serbio ganó a Federer en 4 casiones, y Nadal, en 3. Clement fue el único otro verdugo que repitió (fueron las dos primeras derrotas de Federer) y luego cayó ante Haas, Nalbandian, Safin, Murray y Tsitsipas.

Títulos → 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Qué difícil es ganar Roland Garros con la existencia de Rafa Nadal, y qué mérito tiene que Federer lo consiguiera en aquel maravilloso 2009. Robin Soderling, que había ganado al manacorí en octavos, sería el castigado por Federer en la final que hacía al suizo ganador del Grand Slam al completo. Levantó la Copa de los Mosqueteros al fin, cuando Nadal le dio un respiro. Su balance no es malo del todo, aunque en él destaca la gran cantidad de derrotas (70-17).

”Rotschi” ha caído, atención al número, 6 veces contra Rafa Nadal, que se dice pronto. Sin contar al extraterrestre Nadal, Álex Corretja ha sido el único jugador capaz de ganar dos veces a Federer. Los otros verdugos fueron Rafter, Arazi, Horna, Kuerten, Soderling, Djokovic, Tsonga, Gulbis y Wawrinka.

Títulos → 1 (2009)

Ahora sí, llegamos al ”territorio Federer”. En Wimbledon, que es como el patio de su casa, ”Rotschi” tiene un balance de 101-13 y 8 títulos. Y no ha ganado otro más por 10 centímetros. El maestro helvético ha ganado la final de The Championship a Andy Roddick (en tres ocasiones), Rafa Nadal (en dos), y una vez a Philippoussis, Murray y Cilic.

Sus pocas derrotas (menos que en ningún otro Major) han sido variopintas también. El que más veces ha derrotado a Roger en ”Wimby” ha sido Novak Djokovic, que lo ha hecho en tres ocasiones. Todos los demás lo han hecho una única vez, y han sido, en orden cronológico, Novak, Kafelnikov, Henman, Ancic, Nadal, Berdych, Tsonga, el ucraniano Stakhovsky en la más sorprendente de todas, Raonic, y Anderson.

Títulos → 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

La historia de Federer y Nueva York, que cierra el capítulo de estadísticas de Roger Federer en Grand Slam, ha sido siempre compleja de entender. Empezó muy bien, pero desde 2008 no ha conseguido nada. Ganó sus 5 títulos de forma consecutiva (ganando en las finales a Hewitt, Agassi, Roddick, Djokovic y Murray), ayudando así a situar su buen balance en 89-14.

En cuanto a derrotas, antes de la racha de títulos, pudieron ganarle Ferrero, Agassi, Mirnyi y Nalbandian. Después de ese idílico paréntesis neoyorquino, del Potro le ganó dos veces, Djokovic tres; salvando bola de partido en dos de ellas, y Berdych, Robredo, Cilic, Millman y Dimitrov en otra ocasión.

Títulos → 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Con información de Canal Tenis

