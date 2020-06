En una charla por Zoom con varios medios de comunicación y organizada por Roland Garros, el balear volvió a insistir en la importancia de garantizar la seguridad para todas personas involucradas en los torneos del circuito, manifestando que, a día de hoy, no le gustaría acudir a Nueva York para disputar el US Open.

Un día después de celebrar su 34º cumpleaños, Rafa Nadal atendió a varios medios de comunicación a través de la plataforma online Zoom en un encuentro llevado a cabo por la organización de Roland Garros, torneo del que es 12 veces campeón. El manacorí, en declaraciones recogidas por el diario Marca, volvió a dejar claro que es partidario de volver a jugar si se dieran las máximas garantías de seguridad para todos los involucrados en el circuito.

Relacionado con esto, el número dos del mundo también comentó que, a día de hoy, no se ve jugando el US Open en Nueva York pero que su decisión dependerá de cómo evolucione la situación en los próximos meses. Además, tampoco ve recomendable disputar dos Grand Slams en semanas consecutivas, como parece que puede darse este año con el US Open y Roland Garros.

Nuevas medidas para la disputa del US Open

“No es la situación ideal. Ahora mismo no me gustaría tener que jugar un torneo en Nueva York. Pero deberemos esperar a ver cómo evoluciona la situación dentro de dos meses. Me consta de que la organización está haciendo todo lo que puede para que el torneo sea lo más seguro posible. Quieren jugar si todo el mundo va a estar seguro. Confío en que tomen las decisiones correctas en el momento oportuno. Si no hay total seguridad no tiene sentido jugar. Nosotros también debemos ser responsables y dar ejemplo”.

Mayor afluencia de gente en el US Open

“No es lo mismo organizar algo para seis o siete personas que para 600 o 700. Hay jugadores del cuadro principal de hombres, mujeres, de la fase previa, árbitros, etc.”

Roland Garros en otoño

“No mantengo una gran comunicación con ellos, para ser sincero. Lo de retrasar el torneo a septiembre lo supe sólo 10 minutos antes de que se hiciese oficial. Lo que sí les he comentado es que hablen con la ATP y con los jugadores para que trabajen juntos y que se pueda jugar. Tiene que haber un consenso, tomar decisiones por uno mismo no es lo adecuado para cuadrar el calendario. Todos quieren organizar sus torneos y admiro la voluntad de los franceses de seguir adelante, pero ahora mismo no se sabe lo que va a pasar”.

Recuperar el ritmo de competición

“Creo que en los dos últimos años he aprendido a jugar a un buen nivel sin necesitar muchos partidos para ello. Es algo más relacionado con una preparación adecuada. Estoy preocupado, lógicamente, al igual que lo estarán todos porque el mundo se ha parado en los últimos meses. Creo que si puedo organizar bien mi calendario, podré ser competitivo”.

Entrenamiento durante la cuarentena

“Durante dos meses y medio no se ha podido salir de casa en España, así que en ese tiempo no he podido hacer nada. Apenas llevo dos semanas porque no tengo pista de tenis en mi casa. El principal objetivo es evitar lesiones, por eso ahora hay que ir poco a poco. No entreno cada día, sólo un par de veces por semana y no tres horas como normalmente hago, sino hora y media como máximo. Tengo que preparar mi cuerpo para adaptarme a esta nueva situación”.

¿Elegir entre París o Nueva York?

“No imagino que se jueguen dos torneos en una misma semana o con un espacio de sólo dos días entre ellos. Trato de informarme bien de lo que pasa. Si tengo que decidir algo, lo haré, pero no creo que sea ahora. Lo decidiré con mi equipo cuando todo esto pase. Trataremos de escoger lo mejor para mi tenis, mi futuro y mi cuerpo”.

Que todos puedan regresar

“Cuando expresé que no creía que volveríamos a jugar este año lo hice porque en ese momento estábamos en unas circunstancias terribles. Con mucha gente enfermando y muriendo, no era momento para pensar en el tenis. Si no se puede realizar un torneo justo y seguro, con todos los tenistas, no se puede jugar. Eso es lo que pienso. La clave es encontrar algún tipo de tratamiento que nos permita viajar y jugar sin miedo a contraer el virus ni contagiar a los demás. Este es un deporte global, por lo que debemos esperar un poco más“.

“No estamos en la misma situación que el fútbol, donde puedes hacerlo en un mismo país. Cuando existe gente de tantos países todo se vuelve más complicado. Ojalá pueda recibir noticias buenas pronto, aunque no sé si volveremos a jugar este año. Lo más importante es volver a tener una vida normal y segura”.

“Tenemos un circuito mundial, debemos dar ejemplo y mandar un mensaje de responsabilidad a toda la sociedad. Estamos en una situación sin precedentes y creo que el tenis sólo debería volver cuando todos los tenistas de todos los países puedan viajar de forma segura. Si finalmente no es así y tengamos que volver a jugar sin esa garantía, tendré la sensación de que no estamos actuando de forma correcta. Quiero que mi deporte sea 100% justo y correcto”.

Manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos

“La situación se ha puesto muy fea, es terrible lo que está pasando allí. Son situaciones que no te gusta que pasen pero pasan. Espero que puedan controlarlo y volver a respetarse los unos a los otros, vivir en paz. Eso es lo más importante, vivir en paz y tener salud. Hoy en día no podemos disfrutar de las dos cosas”.

No a la violencia como forma de protesta

“Es algo difícil de contestar. Todos queremos un mundo mejor, en paz y contrario al racismo, de la pobreza y de todas las cosas malas que suceden de manera frecuente. No creo que determinadas protestas sean las adecuadas. No me gusta ver eso y no creo que sea un buen ejemplo. Creo mucho en la gente y espero que esto se solucione con el tiempo. Es evidente que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. La violencia y la pandemia que estamos sufriendo crean una atmósfera complicada. La violencia sólo puede crear desastres”.

Unión ATP y WTA

“Es una buena idea. Roger (Federer) puso el mensaje y yo lo apoyo. Trabajar en una única organización hace que todo sea más fácil”.

El parón no beneficia a los veteranos

“Los parones largos como éste son más duros para los tenistas más veteranos. Sí que es cierto que yo tengo experiencia en lesiones y en saber cómo regresar bien de ellas. Nunca sabremos qué hubiese ocurrido si no hubiera tenido lugar esta pandemia. Cada uno hará lo que pueda. Lo que es seguro es que yo tengo muchas ganas de volver y poder jugar un par de años más. Quiero seguir disfrutando del tenis, de los estadios llenos de gente y con la energía que ésta te da”.

Con información de Canal Tenis

Confirmado.net