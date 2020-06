El Excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, actualmente asilado en México por la persecución política en Ecuador, considera que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debería dejar su cargo porque su gestión fue “pésima” en la crisis del covid-19 y porque traicionó el programa de Gobierno por el cual había ganado las elecciones.

La empresa Estrategia Consultores dijo el 29 de mayo que solo el 2 por ciento de la población cree que el primer mandatario ha manejado muy bien la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, el 22,7 por ciento cree que bien, el 35,4 por ciento mal y el 39,9 por ciento muy mal.

En abril Ecuador fue el segundo país con más personas contagiadas de covid-19 en América del Sur.

Hasta inicios de ese mes, decenas de cadáveres permanecieron por varios días en sus domicilios hasta que las autoridades levantaron los cuerpos; los servicios funerarios también llegaron a colapsar, no solo por la cantidad de muertos sino también por el cierre de algunos ante el temor de que sus empleados se contagiaran.

FUTURO

Por otro lado, Patiño aseveró que por el momento no piensa regresar a Ecuador hasta que no “haya más persecución política”.

“Es muy temprano para mí pensar en si participio en las elecciones; tendría que hacer política, estar con la gente; desde fuera es más difícil hacerlo, por el momento lo descarto, como consecuencia de lo que estoy estudiando y reflexionando, la verdad es que quisiera más que meterme en la política partidaria estar en el trabajo de organización social y popular, esto es lo más importante, creo que hemos descuidado el trabajo directo con el pueblo y en la ideología en la sociedad”, afirmó.

Patiño salió de su país el 17 de abril de 2019, al día siguiente la justicia le dictó prisión preventiva por el delito de instigación y pidió a Interpol una orden de captura internacional.

El 24 de abril del año pasado, el excanciller dijo a Sputnik que la Fiscalía le había formulado cargos por un delito “inexistente”, porque lo único que había hecho fue ejercer su derecho a la libre expresión.

El excanciller confirmó Sputnik que México le concedió asilo debido a la “persecución política” que sufre del actual Gobierno de su país.

Situación de EEUU

Tanto la policía como muchos ciudadanos blancos de EEUU realizan una permanente agresión a la población negra y la mayoría de los estadounidenses creen que los afroamericanos son inferiores, dijo el jueves a Sputnik el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño.

“Habrá mucha gente que no piensa así, pero hay una importante población de EEUU que cree que la población negra es inferior, que no merece tener los mismos derechos y oportunidades que los demás; la ideología se mueve en los chistes, en la idea de que el gato negro es de mala suerte o el patito feo es negro; hasta Tarzán, el rey de la selva, es blanco, cuando debería ser negro por el sol; todas estas cosas se van acumulando y quedan en la conciencia de la gente”, dijo a esta agencia.

Patiño, canciller de Ecuador entre 2010 y 2016, señaló que lo que está viviendo EEUU es “escandaloso y deprimente” porque la población afroestadounidense no sólo está reaccionando ante la muerte de una persona, sino ante muchos años en los que acumularon “frustración y rechazo”.

Además, sostuvo que el presidente Donald Trump, es un “racista de la peor especie”, porque constantemente está realizando declaraciones contra los afroestadounidenses e hispanoamericanos.

“Cada cuarenta horas, según estudiosos de universidades de EEUU, la policía mata a un ciudadano negro; hay una permanente agresión contra la población negra, no solo por parte de la policía, a eso hay que agregarle toda una discriminación y desigualdad enorme que se produce en EEUU”, dijo.

EEUU vive una ola de manifestaciones tras la muerte del afroestadounidense George Floyd, de 46 años, el 25 de mayo en Minneapolis en un episodio de brutalidad policial, hecho que fue filmado y rápidamente se volvió viral.

TROPAS EN COLOMBIA

Por otro lado, Patiño aseveró que la llegada de militares de Estados Unidos a Colombia es una advertencia para toda América Latina.

El objetivo de Estados Unidos con esta acción es “mantener una situación de permanente temor, no solo en Venezuela; en América Latina está volviendo a renacer el pensamiento progresista, no solo es contra Venezuela, es decirles a los países latinoamericanos, cuidado, si alguien se me sale del redil, lo voy a atacar”, dijo a esta agencia Patiño, quien fue canciller entre 2010 y 2016.

Según el diario colombiano El Tiempo, el 1 de junio llegó al país una misión de militares que integran una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), para apoyar labores de “lucha contra el narcotráfico”.

La brigada, según la Embajada de EEUU y el Gobierno de Colombia, apoyará “la operación antidrogas de mayores esfuerzos”, que fue anunciada el 1 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que la Armada de ese país envió buques y aviones cerca de las costas de Venezuela después de que Washington acusara de “narcoterrorismo” al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, sectores de oposición y de izquierda en Colombia, entre ellos el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la disolución de la guerrilla), sostienen que las tropas hacen tránsito en Colombia con auspicio del Gobierno con miras a intervenir en Venezuela y derrocar a Maduro.

Asimismo, dijo a esta agencia que en estos momentos EEUU está como un “león herido” ya que la crisis del covid-19 y las protestas que están sucediendo en su país muestran “aún más” su pérdida de hegemonía.

Sostuvo que esta declinación de la hegemonía del imperio nortamericano “puede producir conflictos bélicos”, especialmente en Venezuela.

Con información de la Agencia SPUTNIK – Lucía Barrios

