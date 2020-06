25 por ciento de personal de la cuota política no cuenta con título académico en régimen de Moreno-Otto

Amigos y excolaboradores del presidente Lenin Moreno, que ni siquiera cuentan con título académico, forman parte de la cuota política de funcionarios en el servicio exterior. El programa Los Periodistas de Pichincha Universal que dirige el periodista Adrián Acosta, dio a conocer algunos detalles de los “amigos diplomáticos” de Moreno.

Manuel Antonio Mejía Dalmau, un viejo amigo del mandatario, fue nombrado embajador del Ecuador en Alemania, pocos meses después de que Moreno asumió su mandato, en mayo de 2017. Goza de una remuneración de 10.063 dólares, no tiene título académico registrado en la Senescyt y posee un patrimonio de 1´350.555 dólares.

Sonia Chicaiza Calderón, quien se desempeñó como asesora de Lenín Moreno cuando fue vicepresidente, ocupó el cargo de cónsul en Barcelona hasta septiembre de 2019, con un sueldo de 6.396 dólares. Tampoco registra título y en su declaración juramentada de fin de gestión ante la Contraloría, registró un patrimonio de 1’243.472 dólares.

Rita Almeida Padilla, quien también fue funcionaria de la Vicepresidencia entre 2007 y 2014, cumple la función de tercera secretaria en el consulado en Barcelona, España. Tiene un sueldo de 5.132 dólares y no cuenta con título académico.

Galo Baquero Bueno, también amigo del presidente, es consejero en la Misión del Ecuador ante la Unión Europea, en Bélgica. Registra un patrimonio de 1’933.590 dólares, un sueldo de 6.716 dólares y tampoco tiene título registrado en la Senescyt.

Juan José Vásconez Merino, quien está casado con una prima hermana de la esposa del presidente, según el portal Confirmado.net, es embajador del Ecuador en Argentina, con una remuneración de 6.952 dólares y no posee título universitario registrado.

María de Lourdes Rodríguez Malo, quien sería cuñada de una de las hijas del presidente Moreno, es segunda secretaria en la embajada en Madrid, con un sueldo de 6.091 dólares, y no posee título registrado.

Manuel Enrique Cadena Suasnavas, es embajador del Ecuador en República Dominicana. No tiene título universitario y goza de un ingreso mensual de 6.710 dólares.

Luis Eduardo Khalifé Moraga, ex secretario de Comunicación y ex entrevistador de Ecuador TV, es el representante del Ecuador ante la Unesco, en Francia, con una remuneración de 10.579 dólares. No posee título registrado en la Senescyt.

Darío Carrión Paredes, padre de la asambleísta María José Carrión, es embajadora en Cuba. No registra título académico y goza de un sueldo de 7.315 dólares.

Otros funcionarios de la cuota política que no cuentan con título académico registrado y que gozan de remuneraciones de entre 4.000 y 8.000 dólares son:

Carlos Molina Restrepo, cónsul en Valencia, Venezuela; Carlos Pozo Cifuentes, segundo secretario en la embajada del Ecuador en Washington; Martha Fierro Baquero, cónsul en Génova, Italia; Raúl Rueda Ullauri, cónsul en España; Olimpo Cabrera Moncayo, segundo secretario de la embajada en España; Martha Sandoval Riofrío, cónsul en Málaga, España; María Lorena Herdoíza León, segunda secretaria en la embajada en Madrid; Javier Sánchez López, consejero en Beijín, China; y Mariano Bustamante Almeida, consejero en Colombia.

Estos, y otros cargos de la cuota política, violarían el artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que establece que, para ser nombrado en una función en el servicio exterior, se debe haber prestado servicios relevantes para el país.

La misma ley señala que la Contraloría General del Estado deberá vigilar el cumplimiento de la normativa.

Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19, el gobierno anunció que retornará al país a 70 funcionarios del servicio exterior. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no hace pública la lista de servidores, y no ha explicado la fecha de retorno.

Para el pago de remuneraciones de los funcionarios de la cuota política, el Estado destina mensualmente más de un millón de dólares.

REPRESENTANTES DE ECUADOR EN EL EXTERIOR

Confirmado.net / Pichincha Universal