Siguen los cuestionamientos a la cuota política del servicio exterior. Un pariente de la esposa del Presidente es Embajador en Argentina

Diplomáticos de carrera con trayectoria de varios años en el servicio exterior califican de totalmente abusiva y contraria a todas las disposiciones expresas de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, el uso de la cuota política en el régimen de Moreno-Otto.

Fernando Yépez Lasso embajador con más de 40 años de trayectoria, ex vicecanciller, embajador en Bélgica, Unión Europea, Chile, Argentina, entre otras representaciones, señaló al programa Los Periodistas de Pichincha Universal, que en el caso tan mencionado de la hija del presidente es solamente un ejemplo emblemático del mal uso de la norma legal del irrespeto a la normativa estipulada en la Ley Orgánica del Servicio Exterior y una muestra de abusos en el nombramiento de amigos y parientes en el servicio exterior.

«Yo quiero subrayar muy enfáticamente lo siguiente. Este no es un problema ético, no es un problema de indelicadeza, es un problema legal se esta violando la ley. No es que la Ley permite al Canciller o al Presidente tener una patente de corzo para nombrar a quien le parezca. El artículo 84 de la Ley dice expresamente que para poder ser nombrado para uno de estos cargos se requiere cumplir determinados requisitos: 35 años de edad, ser un caso excepcional de conveniencia para el país y haber prestado servicios relevantes al Ecuador y ser una personalidad en el país, alguien conocido, alguien cuyo aporte enriquezca la diplomacia en la política exterior..»

Ejemplos de amigos y familiares en el servicio exterior en el régimen de Moreno-Otto abundan

Juan Jose Gualberto Vasconez Merino, Embajador ante la República Argentina

Fue nombrado por el presidente Moreno y acreditado ante el gobierno argentino el 8 de octubre de 2019. No tiene trayectoria ni experiencia en el servicio exterior. Está casado con una prima hermana de Rocío de Moreno (esposa del Presidente). No se conoce su formación académica y sí tiene título de tercer nivel ya que en Senecyt no aparece.

Enrique Ponce de León, acreditado ante el gobierno de México, es un empresario turístico que no tiene ninguna trayectoria diplomática. Fue ministro de Turismo en el actual régimen.

Manuel Mejía Dalmau, empresario quiteño de 70 años fue designado embajador en Alemania. Es amigo de juventud del presidente Lenín Moreno, con quien jugaba al tenis.

José Luis Alvarez, presentó Cartas Credenciales ante El Papa Francisco, que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador ante la Santa Sede. Es un empresario privado.

Janneth Molina Coronel, madre del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, se desempeña desde noviembre de 2019 como consejera del Servicio Exterior de la embajada del Ecuador, en México, con ingresos mensuales de USD 4.902.

Cristóbal Fernando Vicente Roldán, padre del Secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, es embajador del Ecuador en España, con una remuneración mensual de USD 11.587.

Francisco Javier y Jorge Luis Serrano, hermanos del asambleísta y ex presidente de la Asamblea, José Serrano, ocupan cargos diplomáticos en Francia y Hungría, con remuneraciones de USD 8.860 y USD 4.992, respectivamente.

Darío Patricio Carrión Paredes, padre de la asambleísta de Alianza País, María José Carrión, es embajador del Ecuador en Cuba, con ingresos mensuales de USD 7.323.

En cuanto a periodistas o familiares, Christian Bernardo Oquendo Sánchez, hijo del propietario de Radio Visión de Quito, Diego Oquendo, mantiene la función de Segundo Secretario de la Embajada del Ecuador en Canadá, con una remuneración de UDS 5.508.

Pablo Esteban Ortiz García, ex abogado de Teleamazonas y hermano del periodista Jorge Ortiz, se desempeña como embajador del Ecuador en Bélgica, con ingresos por USD 10.527.

Luis Eduardo Khalifé Moraga, exsecretario de Comunicación y exentrevistador de Ecuador TV, es el representante del Ecuador ante la Unesco, en Francia, con una remuneración de USD 10.579.

La expresentadora de TC Televisión, Martha Sandoval Riofrío, es cónsul general en Málaga, España, con un sueldo de USD 6.091, mientras que la experiodista de Diario El Comercio, Ivonne Guzmán Vera, es cónsul en Los Ángeles, EE.UU., con una remuneración de USD 10.092.

En contexto

La Ley de Servicio Exterior fue creada en 1964 teniendo como ejemplos a Benjamín Carrión, Leopoldo Benitez, Antonio Parra Velasco; desde el retorno a la democracia en 1979 el país ha tenido buenos ejemplos en todos los gobiernos, señala Fernando Yépez.

«La responsabilidad en los nombramientos del servicio exterior es exclusiva del gobierno de turno, es decir los nombramientos que hizo la administración anterior terminaron automáticamente el 24 de mayo de 2017 y si continúan en funciones personas nombradas anteriormente es porque fueron confirmadas por este gobierno eso es un mandato legal clarísimo».

Según Yépez Lasso uno de los elementos que mayor rechazo suscita es el discurso falaz, contradictorio, incoherente del gobierno, el gobierno ha dicho insistentemente durante tres años que iba a respetar la carrera diplomática que tenía un afán de respeto al servicio exterior, un ejemplo de eso supuestamente era la reapertura de la Academia Diplomática pero verdaderamente vemos estos abusos en estos nombramientos que son realmente la negación de lo que es la academia diplomática.

Representantes de Ecuador en el servicio exterior

Confirmado.net / Pichincha Comunicaciones