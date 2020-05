Leonidas Iza: «Otra muestra de odio al pueblo». Acuerdo Ministerial 179

Acuerdo ministerial 179 NO DEBE ACATARSE por inferioridad jerárquica normativa como dice art.425CRE. Transgrede art. 158 de Constutución. FFAA deben proteger DDHH, libertades y garantías de los ciudadanos. No pueden usar exceso de fuerza para MATAR. https://t.co/Bf31ExDaPR

you might also like