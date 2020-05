Correa a la Kolmena: «En Ecuador están aprovechando la crisis para imponernos el neoliberalismo»

Si creemos que el mas inteligente debería dirigir un país deberíamos hacer un tets de inteligencia y no elecciones. En el caso ecuatoriano sabíamos que Moreno no era una lumbrera pero no creíamos que iba a ser tan mediocre. Había un proyecto, un sistema, un equipo en marcha, jamás nos imaginamos que iba a destrozar todo

«De otra forma no se explica tanta barbaridad que no cobren 20 centavos a los más ricos, pero que si permitan despedir a empleados públicos, empleados privados cuando la Cepal u otros organismos señalan que se debe proteger el empleo y el trabajo».