Spotify elimina el límite de canciones que podemos añadir en nuestra biblioteca

Esta característica fue actualizada el día de ayer, ya que Spotify anunció que podremos almacenar canciones ilimitadas en nuestra biblioteca dentro de poco tiempo. Para ser justos no es que el límite de 10.000 canciones fuese poco, pero para todos aquellos que llevamos más de una década almacenando música, se trataba de un límite bastante molesto. Esta nueva opción se irá implementando en nuestras cuentas de forma gradual, por lo que no te extrañes si ves que aún no tienes la barra libre de almacenamiento activada.

