Perros detectan COVID-19 con el olfato en proyecto piloto

Los perros también están entrenados para detectar la malaria, pero la tasa de aciertos aún no es satisfactoria. Hasta ahora, los perros reconocen a siete de cada 10 personas infectadas, lo que no es suficiente.

Todavía no está claro qué sustancias en la orina producen el olor aparentemente característico de la COVID-19. Dado que el SARS-CoV-2 no solo ataca los pulmones, sino que también daña los vasos sanguíneos, los riñones y otros órganos, se supone que el olor a orina de los pacientes también cambia. Esto es algo que los perros, con sus órganos olfativos altamente sensibles, notan de inmediato.

«Nadie podía decirnos con certeza si llevar a cabo estos experimentos con el virus era peligroso o no para humanos y perros. Queríamos recopilar más información antes de comenzar a entrenar, porque los virólogos alemanes nos aconsejaron que no lo hiciéramos; después de todo, se sabe muy poco sobre el virus hasta ahora «, explica Luca Barrett, de TARSQ.