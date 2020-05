Jorge Glas sí cumple los requisitos para la prelibertad

«Hay una sentencia ejecutoria de 6 años y tenemos dos procesos que están recién ventilandose. Se caducaron las dos prisiones preventivas, es decir en el caso Singue y en el caso Arroz Verde ya no hay prisiones preventivas cuyo efecto es que no se le pueda tener preso, detenido, privado de libertad sino hasta cuando haya otra sentencia ejecutoriada. Con esto rompo la prohibición establecida para poder pedir la prelibertad y como la prelibertad se pide con el cumplimiento de las dos quintas partes de la sentencia ejecutoriada es decir el 40% de la pena, Jorge ya tiene su porcentaje y cumple con todos los requisitos, por ello comenzamos el trámite desde el 13 de mayo que se nos recibió el pedido en la dirección del Centro».

