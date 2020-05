Canal Tenis: Ecuador avanza en la Davis, tras derrotar a Japón

Daniel Galán realizó un muy buen partido ante un Leo Mayer que no se encontró en la cancha y cometió muchos errores no forzados. Los argentinos sintieron mucho temor cuando Santiago Giraldo ganó el primer set de su partido con Juan Ignacio Lóndero (set en el que el argentino tuvo tres pelotas de set) pero luego el “Topo” llevó tranquilidad al banco argentino venciendo en los siguientes dos parciales. Eliminatoria en tablas que tendrá el partidazo de dobles (incluyendo al uno, dos y cuatro del ranking) como un duelo clave. La dupla Cabal/Farah se quedó con un partido muy parejo ante González y Zeballos, dejando a los locales, a un triunfo de clasificar. Daniel Galán jugó a un nivel increíble, principalmente con su servicio y casi no le dejó chances a Lóndero. Con este triunfo, Colombia será el que estará en Madrid.

