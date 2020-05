Administración de justicia en el Ecuador 2017-2010 (Carlos Soria)

¿Qué hacer? Pues la respuesta no es tan difícil como pareciera. Hay que blindar al sistema de justicia, hay que prepararlo para el servicio a la verdad y no a los intereses políticos que lo acechan; además hay que dotarlo de una verdadera autonomía jurisdiccional. Se tiene que entender que el principio de inmovilidad de los jueces de sus cargos es un derecho y una garantía que coadyuva al fortalecimiento del sistema y procura que los mismos no se sientan amenazados o tentados a proceder de forma ilegítima.

Cuando te das cuenta que la administración de justicia muta a ser una espora de reproducción de conveniencias y no busca la verdad para dar a cada quien lo que le corresponda, te sientes desprotegido, agobiado, descalzo y prefieres temerle antes que usarla para ejercer tus derechos. Eso precisamente ha pasado en los últimos tres años, y en algunos casos, que no son pocos, desde antes.

Sin embargo, no podemos evitar indignarnos al ver el resultado de la grave inestabilidad en esta columna de la sociedad, jueces impreparados, “ganadores” de concursos hecho a medida, temerosos de que una de sus sentencias incomode de alguna manera al sistema para el cual no debería trabajar. Y claro su consecuencia, sentencias y resoluciones para nada diáfanas, irreales, apegadas a intereses e inmotivadas que solo generan más duda y confusión y que debilitan, inexorablemente, a la confianza y respeto a la administración de justicia.