Muere presuntamente por coronavirus una concejala de Ecuador que dijo que el virus «no es mortal» y recomendó no usar mascarillas (VIDEO)

Violeta Ávila, médica y concejala ecuatoriana en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, en la región Costa, falleció la noche de este martes 19 de mayo de 2020, informó el alcalde de esa urbe, Agustín Intriago.

Aunque no ha sido confirmado su deceso por el nuevo coronavirus, Ávila se encontraba internada, desde el pasado 6 de mayo, en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manta, el único que trata a los pacientes por la pandemia en la urbe, por presentar problemas respiratorios, asociados con el covid-19, reseña el portal Revista de Manabí.

Al inicio de la pandemia en el país, la concejala fue centro de un escándalo, tras decir públicamente que el coronavirus «no es mortal» y dar recomendaciones contrarias a las ofrecidas por las autoridades.

«En esta enfermedad del coronavirus, no es mortal […] un 2 % de mortalidad; pero, no tienen por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata», manifestó.

La política, además, sugirió que es mejor comprar «frutas cítricas», como naranja, limón y maracuyá, «ricos en vitamina C que les va a, prácticamente, aumentar su sistema inmunológico».