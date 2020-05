El coraje y la cordura de hablar en contra de los discursos de odio dirigidos a China

Habiendo servido como embajador de EE.UU. en China de 2014 a 2017, Max Baucus conoce China mejor que la mayoría de los estadounidenses. Ha viajado a todas las provincias chinas y se llama a sí mismo jocosamente «loco del WeChat», refiriéndose a la popular aplicación china de mensajería, medios sociales y pago móvil. Pero eso no significa que el ex senador estadounidense de Montana no haya sido crítico con China al hablar con los medios de comunicación estadounidenses en los últimos años.

Sin embargo, lo que le dijo a la CNN el 6 de mayo fue sorprendente.

Baucus dijo que la retórica de la actual administración de EE.UU. contra China es exagerada. «Estamos entrando en una especie de era que es similar a la de Joe McCarthy cuando estaba atacando al Departamento de Estado, atacando al comunismo. Un poco como Hitler en los años 30», dijo al presentador de CNN Hala Gorani.

Mucha gente sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero no se puso de pie y dijo nada al respecto, dijo Baucus, porque «se sintieron intimidados».

Hoy en día, si alguien en los Estados Unidos dice algo razonable sobre China, se siente intimidado, temiendo que le corten la cabeza, dijo. «Y en los años 30 en Alemania era muy similar.»

Como alguien que sigue de cerca la política estadounidense, no puedo estar más de acuerdo con Baucus, y le aplaudo por decir la verdad al poder en un momento en el que la retórica anti-China parece ser el sabor de la temporada en Washington. Inmediatamente, los republicanos en Montana lanzaron un vicioso contraataque a Baucus, exigiendo que los demócratas del estado denunciaran sus comentarios.

Conocí y entrevisté a muchos expertos prominentes de China durante mis años en los Estados Unidos. Sólo unos pocos de ellos han hablado en contra del desenfrenado ataque de China. La mayoría de ellos, exactamente como dijo Baucus, han elegido tristemente permanecer en silencio por temor a ser denunciados como «traidor» o «simpatizante de China», un término despectivo en los EE.UU. hoy en día.

Los discursos de odio contra China por parte del líder de los Estados Unidos, altos funcionarios, legisladores de derecha y algunos comentaristas de televisión han alcanzado un nivel sin precedentes en los últimos años.

Un memorándum de 57 páginas del Comité Nacional Republicano del Senado del 17 de abril aconsejaba a los candidatos del Gran Viejo Partido que abordaran la nueva pandemia de coronavirus atacando agresivamente a China. Sigue un cable de la Casa Blanca, informado por el Daily Beast el 21 de marzo, que da instrucciones a las agencias del gobierno de EE.UU. para lanzar una campaña culpando a China por la pandemia, con el fin de desviar la atención pública del mal manejo de la crisis de salud pública por parte de la administración de EE.UU.

Y a juzgar por sus tweets y discursos, el Secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo ha llevado a cabo las instrucciones en serio. Realmente merece el título de «perro de ataque del presidente de los EE.UU. a China» como dijo el periódico The Hill el domingo.

Los senadores republicanos Tom Cotton y Josh Hawley también han seguido de cerca el libro de jugadas difundiendo rumores sobre que el virus fue creado por el hombre en un laboratorio de Wuhan a pesar de que numerosos científicos dicen que se originó en la naturaleza.

Bryant «Corky» Messner, un republicano que se presenta a la candidatura al Senado de los Estados Unidos en New Hampshire, se ha unido al circo al hacer un llamamiento la semana pasada para prohibir la entrada de estudiantes chinos en las universidades de los Estados Unidos, lo que recuerda la famosa Ley de Exclusión de los Chinos que entró en vigor en 1882 y fue derogada sólo en 1943.

La campaña de desprestigio de China no es sólo un truco sucio republicano. El candidato presidencial demócrata Joe Biden se ha unido al actual presidente de los Estados Unidos en un juego de carrera en el que se acusan mutuamente de ser blandos con China. Ambos candidatos están gastando millones de dólares antes de las elecciones presidenciales, previstas para el 3 de noviembre, en campañas publicitarias que apuntan al récord del otro en China.

Es por eso que el coraje y la cordura, como lo demostró Baucus, son tan importantes en estos tiempos oscuros de la política estadounidense.

El autor es jefe del China Daily EU Bureau con sede en Bruselas.

chenweihua@chinadaily.com.cn

Artículo de China Daily

Traducción al español deepl.com

Confirmado.net

Comparte esto: Twitter

Facebook