Aquí la entrevista que censuraron a Rafael Correa

Varias usuarios de las redes sociales denunciaron censura a la entrevista que concedió Rafael Correa a radio Centro de Quito este día lunes.

«#ALERTA en Ecuador censuran entrevista realizada para @radiocentroec por parte del periodista @danielmontalvoc al expresidente @MashiRafael, sin dar explicaciones ni excusas», dijo el periodista Robinson Robles.

En tanto el abogado Fausto Jarrín publicó el link para que los usuarios de las redes sociales puedan descargar la entrevista.

«Aquí la entrevista de Rafael Correa que hoy el “gobierno de la ternura” prohibió de trasmitir a Radio Centro!!! Ya no tienen ni vergüenza de ventilar si fascismo!!! @RELE_CIDH @CIDH

En la entrevista Correa se refirió a los temas de la coyuntura nacional.

«Ecuador está en una crisis no hay una salida milagrosa, con lo que sucede nos vamos al precipicio.(..) Se requiere gobierno, no existe gobierno y nos vamos directamente al precipicio.»

«La Ley no es ni de lejos un programa macroeconómico, no existe ese programa macroeconómico y se nos avecina una crisis terrible que se puede llevar la dolarización -lo del 99 puede ser juego de niños- y no hay políticas claras».

Caso Sobornos

Correa señaló que hay recursos horizontales que lo tiene que tratar el mismo tribunal, pero al día siguiente ya un juez del tribunal salió a defender la sentencia diciendo que somos culpables prevaricando.

«La sentencia inicialmente fue de 413 páginas pero ya supera las mil, una sentencia extremadamente larga, ellos saben que están mintiendo porque una sentencia si tienen la razón no tiene que ser tan larga, no tiene nadie que salir a defenderla, las buenas sentencias se defienden solas, esta es una gran farsa..»

Justiciaamarrada.org

«Se filtraron las comunicaciones entre el Juez temporal León -puesto a dedo- con la secretaria de la Fiscalía hablando del proceso, intercambiandose partes de las demandas burlandose de los acusados. Un fraude procesal clarísimo no lo ha publicado la prensa», insistió.

Confirmado.net /

Comparte esto: Twitter

Facebook