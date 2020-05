Correa tenía razón: Ecuador va camino al desastre

15Ecuador es uno de los países que peor ha enfrentado la crisis de la Covid-19, según estadísticas que publica el Instituto John Hopkins de Estados Unidos. La pandemia que ha cobrado miles de víctimas y contagios puso a Guayaquil -epicentro- cómo el ejemplo de lo que no se debe hacer.

A la falta de políticas públicas para hacer frente a la crisis sanitaria, se agregó las decenas de casos de corrupción en los hospitales de la red pública que están siendo «investigados» por las entidades competentes.

Las autoridades económicas del Ecuador han sido muy censuradas por las medidas adoptadas en las últimas semanas. El pago de la deuda externa en plena emergencia sanitaria fue severamente cuestionado por amplios sectores de la sociedad. Las últimas leyes enviadas con carácter de urgente y aprobadas por la Asamblea Nacional no han escapado de las criticas.

Correa anunció la debacle

27 de marzo. Rafael Correa Delgado – expresidente de Ecuador 2007-2017 – criticó al gobierno de Moreno-Otto por no haberse preparado para enfrentar la pandemia.

«Esta crisis nos tomó sin liderazgo, con un sistema de salud debilitado y una economía destrozada«, dijo el 26 de marzo del presente año.

Señaló que el país hasta algunos años hubiera sido noticia por haber tomado medidas a tiempo, como pasó con la gripe porcina.

«No hay tiempo. ¡Se necesita Gobierno ya!», agregó.

30 de marzo. El expresidente de Ecuador 2007-2017, Rafael Correa Delgado, insistió en pedir la renuncia al gobernante de turno y señaló que no es momento de llamar a una falsa unidad «mientras nos siguen mintiendo».

«No es momento de ambiciones ni de llamar a una falsa unidad mientras nos siguen mintiendo.

Por favor, renuncien. Apoyaré hasta al peor anticorreísta, pero que sea una persona que sepa liderar.

Estamos hablando de la vida de nuestra gente y la supervivencia de la República».

«Somos el país que PEOR ha manejado la crisis y empeorará…», señaló.

1 de abril. En entrevista concedida a radio Visión de Cuenca, Rafael Correa consideró que Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis en la región o probablemente en el mundo

«Ahí están las cifras, no es mi opinión, nos están destrozando han manejado terriblemente mal la emergencia porque no hay liderazgo hay un gobierno ausente, porque habían hecho pedazos la salud, porque Sonnelholzner es el candidato presidencial del gobierno y está haciendo campaña, porque María Paula Romo es una mujer brillante para la perversidad pero absolutamente incompetente para la gestión, lo mismo que Roldán. «Hay que garantizar la estabilidad laboral, despedir trabajadores en estos momentos es criminal», manifestó Correa.

Correa también presentó alternativas para la crisis que no fueron tomadas en cuenta por el Gobierno

2 de abril. Rafael Correa, expresidente de Ecuador 2007-2017 presentó varias alternativas para confrontar la crisis sanitaria que enfrenta el país.

Señaló que es urgente adoptar medidas de política pública para afrontar la crisis sanitaria que deja la Covid-19. En lo sanitario pidió quedarse en casa, miles de pruebas diarias. En lo económico señaló que es necesario adoptar políticas macro y micro. También destacó que están trabajando en una campaña internacional para lograr la condonación de la deuda latinoamericana.

Rafael Correa presentó alternativas para enfrentar la crisis sanitaria.

10 de abril. En entrevista concedida al canal de Manabí Oromartv, Correa recordó que se mostró partidario de apoyar la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, sin embargo 10 días después se enteró que el régimen no había destinado recursos extras para la emergencia en salud.

«Luego anunciaron las 2 milones de pruebas que tampoco llegaron, pese a se requerían de al menos 100.00 pruebas tomadas, apenas se hicieron 15.000 en un mes. Lamentablemente el daño está hecho, los hospitales se caen a pedados sin personal médico, botaron 12.000 funcionarios de salud, rompieron el convencio que mantenía con Cuba con 400 medicos que no fueron reemplazados, no equiparon los hospitales porque supuestamente no habían recursos, sin embargo pagaron 325 millones de dólares de deuda externa»..