Ab. Yudith López Soria: Sentencia «Sobornos» quebranta y vulnera el principio de legalidad

«Como podríamos decir que no es arbitraria una sentencia que quebranta el principio de legalidad, que no tiene en cuenta el principio de temporalidad, que tergiversa la aplicación favorable de la Ley, que crea una nueva norma penal que no existía con la combinación de una norma vigente y aplicable y otra futura y menos favorable y como puede haber seguridad jurídica en una sentencia mal motivada e injustificada con respecto a la convicción del fallo sancionatorio.

Yudith López Soria, abogada, catedrática, autora de varios libros especializados en derecho penal realizó un análisis técnico de la sentencia emitida en el caso «Sobornos» por el polémico tribunal de jueces que encabezó Iván León.

En una clara y didáctica exposición difundida en su canal de YouTube Derecho Penal con Yudith López Soria, explicó paso a paso la serie de vulneraciones al principio de legalidad en la sentencia que la calificó de «insustentable técnica y legalmente».

«Es un requisito indispensable la fundamentación como respetuoso del principio de legalidad porque si el juez no logra fundamentar tanto de hecho como de derecho la sentencia entonces simplemente no estará respetando tampoco el principio de legalidad que exige que no hay pena ni crimen, no hay crimen ni pena ni procedimiento sino está legalmente y previamente establecido. No basta con que el juez este convencido de su decisión sino que ademas debe ser convincente, para serlo el juez debe ser lógico en su razonamiento..», señaló en su intervención.

La regla es el principio de la temporalidad

La acusación fiscal versó sobre supuestos hechos comprendidos en el período 2012 y 2016. Para el 2012 existían el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal anteriores al COIP. El 10 de agosto de 2014 entra en vigor el COIP. Esta confluencia de leyes hace que se pueda crear un conflicto de leyes, en ese caso se debería aplicar la ley vigente en el momento del hecho delictivo.

«Por regla usted va a aplicar la ley penal vigente en el momento de la comisión de la infracción no hay un momento que prime sobre otro por eso es tan importante dejar delimitado en la motivación fáctica o sea en la motivación de los hechos en la sentencia, cual es la fecha puntual y de ser posible incluso la hora de la comisión del supuesto hecho delictivo en cuestión. Cuando usted usa fechas ambiguas, dispersas se presta a confusión y trae conflictos también en la aplicación de la ley penal, por naturaleza misma del delito de cohecho al decirse que estos hechos que conllevaron a ser calificado como delito de cohecho surgen en el 2012 la ley penal aplicable es la que estaba vigente en ese momento».

Principio de Temporalidad.

La Ley por regla y por naturaleza rige hacia el futuro no rige hacia el pasado, sin embargo el principio de temporalidad tiene excepciones como la ultra actividad de ley y solo puede ser retroactiva únicamente cuando sea mas favorable a favor del acusado.

«La favorabilidad de la Ley hay que demostrarlo, hemos visto como de modo desmedido se ha usado el principio de combinación de leyes, para que este principio rija debe estar respaldado legalmente, eso no está garantizado ni en la Constitución ni en el COIP ni en el Código Penal o Código de Procedimiento Penal. Emplear un principio que no esta respaldado legalmente es una vulneración al principio de legalidad».

Sobre la participación

López Soria mostró su extrañeza con el procedimiento usado por Fiscalía y los Jueces del Tribunal en el sentido de que la dueña de la acción penal imputó al expresidente Correa como autor mediato por dominio del hecho pero en la sentencia de cambió el tipo de acusación de autor mediato por dominio del hecho a autor instigador.

«Cambiar la imputación del hecho afecta la congruencia de la sentencia. La participación en un rol de esta autoría excluye al otro y por ende cambia sustancialmente los hechos y esto afecta la congruencia de la sentencia, no es congruente una sentencia que sanciona como instigador cuando ni siquiera la defensa sabía que se iba a defender por instigar».

Agregó que esto hace que sea una sentencia motivada defectuosamente por defecto porque carece de esa parte del relato fáctico (cuales fueron los hechos que prueban que las otras personas siguieran su consejo) que justificaría desde el punto de vista fáctico y luego desde el punto de vista legal como es que instigó, como indujo al resto de personas a que cometieran el supuesto hecho delictivo en cuestión.

Circunstancias agravantes

La experta en derecho penal se refirió al término «pandilla» usado varias veces por el Tribunal juzgador. El término «pandilla» se emplea para otro tipo de delitos como trafico de drogas, órganos delitos de alto calibre con respecto a las ganancias. Erróneamente se ha dicho que existía crimen organizado en el momento de actuar.

«No pueden decir que la estructura política actuaba como pandilla como estructura criminal organizada. Habría que buscar el objeto para su actividad delictiva, la estructura gubernamental de un país no está al margen de la Ley. Se ha forzado el hecho de que los cargos políticos gubernamentales vayan a una realidad que no se ha podido justificar (…) . Ni siquiera se pudo llevar a cabo la acusación como autor mediato con dominio del hecho, tampoco se pudo demostrar que se hubiese creado un grupo criminal», dijo.

Sentencia debe ser congruente

La sentencia debe ser congruente tanto internamente como externamente implica entre otras cosas que el juez debe ser independiente judicialmente, en esta sentencia los jueces han planteado que son independientes y que la independencia judicial significa ser independiente a las partes y a los sujetos procesales minimizando el contenido de independencia judicial.

«La independencia judicial es mucho más amplia, la independencia judicial también significa ser independiente del poder político y económico reinante en el país, el juez solo debe obediencia a la Ley y por ende es que cumple un protagonismo tan desmedido el principio de legalidad que ha sido el primero que se ha vulnerado».

Añadió que si se aparta de los pedidos por el actor de la demanda deja de ser congruente en el plano externo la sentencia y es otro vicio que padece la sentencia.

«Si nos desgastamos en argumentación jurisprudencia y doctrinal y nos apartamos de los hechos entonces vamos a tener una sentencia excesivamente abundante con respecto a la argumentación pero apartada del objetivo central en demostrar como sucedieron los hechos, puntualizar como sucedieron de que forma para poder tener una argumentación fáctica completa».

Sentencia esta defectuosamente motivada

Los argumentos debieron dirigirse a los hechos, no a la doctrina. La fundamentación no fue suficiente y puede llevar a un auditorio de publicidad y propaganda para la actividad como juez, los jueces fundamentan sus fallos para quedar bien con la opinión pública con los medios de comunicación siempre ávidos con el espectáculo teatral en el campo de la justicia

«Una sentencia ampliamente motivada con un derroche de doctrina y de jurisprudencia conllevaría a presentar entre los medios a un juez mejor preparado profesionalmente. El mayor vicio y defecto que padece esta sentencia es la motivación defectuosa incapaz de justificar desde el punto de vista fáctico desde el punto de vista probatorio los hechos que han conllevado a dictar sentencias condenatorias que en este caso fueron de 8 años en el peor de los casos.»

