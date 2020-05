Embajador de Irán en Ecuador analiza segundo aniversario de la retirada unilateral de EEUU del Acuerdo Nuclear

El embajador plenipotenciario de la República Islámica de Irán en Ecuador, Saadat Aghajani concedió una entrevista a este portal en ocasión al segundo año desde la retirada unilateral de EEUU del Acuerdo Nuclear

Hace dos años, el 8 de mayo de 2018, Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear. ¿Cuál es su evaluación de este enfoque estadounidense?



Como saben, Estados Unidos tiene un historial de incumplimiento de sus compromisos internacionales bilaterales y multilaterales, y el acuerdo nuclear es una de las víctimas de un enfoque unilateralista. Ellos no creen en el estado de derecho ni en las relaciones internacionales y han seguido este enfoque en varias ocasiones. Hay una larga lista: incumplimientos de obligaciones internacionales de este país, retirada de los tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales, retirar las firmas (como el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), el uso de los aportes y membresías a las organizaciones internacionales como una palanca de presión y obstaculizar el normal funcionamiento de los mecanismos internacionales.

La retirada unilateral del acuerdo nuclear en el 8 de mayo de 2018 es otra señal de un enfoque unilateralista y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Se espera que la Comunidad Internacional muestre una respuesta seria a este comportamiento irresponsable y responsabilice a los Estados Unidos por su retiro unilateral de las obligaciones internacionales, entre ellos, del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y por la máxima aplicación de las sanciones unilaterales y la presión que ejerce sobre otros países para que lo acompañen. La inacción de la Comunidad Internacional frente al enfoque unilateralista de los Estados Unidos es un proceso peligroso y tendrá consecuencias de gran alcance para el orden público internacional.

Irán anunció el año pasado que reduciría sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear. ¿Cuál es su situación actual?



El gobierno iraní, con el fin de realizar sus derechos y en el marco del PAIC, al mismo tiempo de comenzar el proceso del párrafo 36 del acuerdo nuclear a través de la Comisión Conjunta, el 10 de mayo del 2018, y a solicitud de los líderes de los países restantes en el acuerdo, pospuso el ejercicio de su derecho a poner fin, parcial o completamente, a sus obligaciones; todo eso en aras de dar una nueva oportunidad a la diplomacia. Según una declaración de la Comisión Conjunta, después del 8 de julio de 2018, los países restantes admitieron 11 compromisos específicos, si Irán seguía fiel a PIAC. Desafortunadamente, ninguno de los compromisos aceptados por los tres gobiernos europeos / UE se han implementado, sin resultar en una solución práctica; lo que significa un ejemplo de «incumplimiento». Por lo tanto, Irán ha decidido ejercer sus derechos en virtud de los artículos 26 y 36. Irán ha recorrido los procesos establecidos en el Artículo 36, antes que los países europeos, y ahora el sistema de inspección más severo para el programa nuclear de Irán está en marcha. Hay que resaltar que un programa bajo el sistema de verificación más severo no puede implicar ningún riesgo de propagación. Sin haber resuelto las objeciones de Irán (la retirada de Estados Unidos del PIAC y el incumplimiento de las obligaciones de los países europeos), cualquier intento de iniciar un mecanismo de resolución de disputas es ilegal e incompatible con el principio de buena fe.

Estados Unidos ha anunciado que, en virtud de la Resolución 2231 de la ONU, tiene la intención de extender el embargo de armas de Irán, que expira en octubre de 2020; mientras que Estados Unidos se ha retirado del acuerdo y no se ha adherido a la resolución.



Es probable que este país intente imponer restricciones a Irán nuevamente presentando un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad. Uno de los principios fundamentales del derecho internacional que rige las relaciones internacionales es que un estado que no cumple con sus deberes [según las resoluciones del Consejo de Seguridad] no puede pretender ningún derecho de las mismas. Por lo tanto, dado que Estados Unidos se retiró del PIAC y violó gravemente sus obligaciones en virtud de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, no puede usar esta resolución como un pretexto contra Irán, ni tratar de aprobar una nueva resolución. La Comunidad Internacional debe enfrentar interpretaciones arbitrarias y comportamientos ilegales que representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales .

La resolución 2231 es un sistema del régimen autónomo y no tiene conexión con otros sistemas de resolución, como es el caso de la resolución sancionatoria 2216 del Consejo de Seguridad contra Yemen. Por otro lado, la Resolución 2231 es un sistema para poner fin a las sanciones y no un sistema para extender o mantener las sanciones. La diferencia entre la Resolución 2231 y otras resoluciones anteriores a PIAC (1696, 1737, 1747, 1803 y 1929) es que es posible importar o exportar armas militares con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de hecho solo se ha establecido un sistema para solicitar autorizaciones. Por supuesto, aunque esto jurídicamente era posible, pero en la práctica (debido al veto de los Estados Unidos y los países occidentales) no se ha hecho. Por consiguiente, se espera que, luego de 5 años desde la firma del PIAC y la Resolución 2231, los miembros del Consejo de Seguridad tomen medidas para facilitar el levantamiento de las restricciones militares en octubre de 2020 y otras restricciones según lo programado.

Las acciones de los Estados Unidos en violación de la Resolución 2231 ( imponer castigos y sanciones económicas severas) tienen una responsabilidad internacional y debe responder por los daños causados a Irán (incluida la incapacidad de generar más de $ 200 mil millones en ingresos en los últimos dos años y el cese oficial de las exportaciones de petróleo crudo, etc.) por incumplir sus obligaciones.

