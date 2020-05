Conectados con Rafael: «Hasta hace unos años promocionábamos Escuelas del Milenio, ahora promocionan cementerios»

Rafael Correa Delgado que gobernó Ecuador durante 10 años 2007-2071, se volvió a comunicar con sus usuarios de todo el mundo en el nuevo formato transmitido por facebook live Conectados con Rafael.

Correa se refirió a varios temas de la coyuntura social, política y económica que viven Ecuador y varios países del mundo, azotados ahora por la Covid-19 que ha provocado una crisis de incalculables consecuencias.

Envío su cariño intenso e inmenso a quienes sufren por la crisis



Correa admitió que siente una gran impotencia por lo que está sucediendo. También envió un saludo muy cariñoso, intenso y afectuoso a quienes están sufriendo por esta catástrofe.

«Expreso mi gratitud para aquellos que siguen arriesgando su vida por salvar las nuestras, empezando por el personal de salud pero también por los policías, militares y como yo mencionaba por todos los servidores públicos y privados que siguen en sus actividades durante esa crisis para proveer lo elemental..»

El virus no lo creó este gobierno, pero la crisis sí

Respecto a la catástrofe que enfrenta Ecuador por el mal manejo gubernamental del Coronavirus, precisó que la historia y ojalá la ley pronto juzgarán a los responsables de esta negligencia criminal.

«Ahora lo principal es sobrevivir a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Cuidado la subestimen, claro que primero es salvar vidas, pero también es importante atender la economía porque la economía puede matar».

Recordó que antes del coronavirus la economía ecuatoriana ya atravesaba por una seria crisis y el gobierno en lugar de mitigarla la profundizó al adopar medidas equivocadas.

«Las políticas públicas reflejan quienes están en el poder, cuando le quitan plata a la educación pero no le quitan utilidades a los banqueros ese es un problema técnico y ético, allí se determina sobre quien cae el peso de la crisis.(…) Se quejan de problemas fiscales pero eliminaron impuestos a papel periódico para congraciarse con los medios de poder hegemónicos, adpotaron políticas publicas para beneficiar a unos cuantos. Hay que utilizar el poder para el bien común..»

Iniciativa de la RC en proyecto de Ley de Apoyo Humanitario

Correa un político de izquierda que administró Ecuador 10 años con resultados positivos que favorecieron a las grande mayorías, cuestionó el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario que debate La Asamblea Nacional, sin embargo dijo que también hay cuestiones esperanzadoras.

«Hay grandes iniciativas del bloque de la Revolución Ciudadana por ejemplo 2% de impuestos sobre bienes inmuebles pero no de ustedes, no de su vecino, no de la persona que me está escuchando; eso será para quienes tengan sus propiedades en paraísos fiscales, eso se le olvidó decir a Creo y a Lasso que se opusieron a este artículo que lo volvieron a introducir y será analizado por el Pleno..»

En lo económico primero debe haber un plan de supervivencia económica y luego la reactivación

En los últimos meses decenas de empresas públicas y privadas han despedido a trabajadores lo que ha provocado una situación muy dramática, pese a ello el gobierno no ha dado una respuesta inmediata.

Correa ha señalado que es imporante la intervención del estado con créditos blandos o copago de la planilla de los trabajadores para evitar que más gente se vaya a la calle y pierda el empleo. A

«Envío mi abrazo solidario a los trabajadores despedidos, mi solidaridad con ellos. Tiene que intervenir al Estado, ya no se debe seguir echando a más gente a las calles Alguien que pierde un trabajo en estas circunstancias es una víctima que esta siendo enviada a la miseria y si eso es salgo deliberado por orden del FMI ya es un crimen..»

Al liderazgo lo llamaron autoritarismo y al reparto llamaron diálogo

La crisis sanitaria en Ecuador comenzó desde hace mucho tiempo cuando el gobierno entregó cuotas de poder a ciertos sectores y representantes políticos, exceptuando al partido de Correa.

«Llamaron diálogo al reparto de la Patria, la gente que se repartió los hospitales no lo jizo para brindar un mejor servicio, lo que han hecho es robar descaradamente, comprar artículos con sobre precio. Esta gente no se guía por el bien comun, se guía por el miedo por la cobardía por la conveniencia por la coyuntura..»

Lo peor en el tema económico está por venir

Correa anunció hace varias semanas que lo peor en materia económica «está por venir».

«Enfrentaos la mayor emergencia en la historia nacional sin gobierno, sin institucionalidad. Hay que ver al futuro, pero no esperen de mi engaños. Lo peor en el tema económico esta por venir. Se nos avecina una crisis y el gobierno con sus torpes medidas la exacerba esa crisis..»

El cambio es tan drástico que dan ganas de llorar

Correa ha admitido varias veces que se equivocó al elegir a Moreno como candidato a la presidencia de la República y porteriormente al apoyarlo para que sea presidente.

«Nunca mas nos equivoquemos con nuestro voto, yo me equivoque pero hemos aprendido, hay maneras de rectificar tu voto será la mejor arma. El cambio es tan drástico que dan ganas de llorar. «Hasta hace unos años promocionábamos Escuelas del Milenio. Ahora el Gobierno de Moreno promociona cementerios. Hasta hace unos años éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo de todo lo malo».

Confirmado.net / Conectados con Rafael

