Jorge Glas denunció el pacto con los Bucaram, luego vino el complot para quitarle la vicepresidencia y meterlo preso

Jorge Glas Espinel exvicepresidente de la República, detenido en la cárcel de Latacunga sin pruebas en su contra, denunció el 2 de agosto de 2017 casi tres meses después de asumir el cargo, la corrupción al interior del Gobierno de Moreno. Luego vino el complot para quitarle la vicepresidencia y meterlo preso.

Mediante un manifiesto público dio a conocer los oscuros pactos por debajo de la mesa con la familia Bucaram. Glas reiteró públicamente que Moreno reconoció el pacto con los Bucaram y le pidió que espere que ya lo iba a resolver, que le de tiempo.

«Yo no me puedo quedar callado, no puedo esperar más, aunque el Presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno. Lo reconoció y me pidió que espere, que ya lo iba a resolver, que le dé tiempo. Ya no hay tiempo. La Patria no puede perder tiempo.

Que se ha pactado con los Bucaram: se les ha entregado el CNEL, esto significa ni más ni menos que la administración del sector eléctrico. ¿Acaso confían en que esta gente administre honradamente el sector que más plata genera para el Estado? Que expliquen los viajes a Panamá a negociar con esta gente».

Pese a la presión mediática que aún continúa en el país, ciertos medios de comunicación dieron a conocer que el exsecretario del presidente, Eduardo Mangas viajó a Panamá para dialogar con Abdalá Bucaram y ofrecerle el manejo de importantes sectores de la economía. Este hecho denunciado por Jorge Glas, fue reconocido por Lenin Moreno, según Glas.

Jorge Glas ocupó el cargo de Vicepresidente de la República del Ecuador junto a Rafael Correa desde el 24 de mayo de 2013 al 2017. Fue electo Vicepresidente de la República junto a Lenín Moreno para el período 2017-2021. En agosto de 2017, casi tres meses después de asumir el cargo, denunció la corrupción al interior del Gobierno de Moreno, la relación se rompió definitivamente ante un manifiesto público realizado por el vicepresidente en donde dio a conocer los oscuros pactos por debajo de la mesa. Luego vino el complot para quitarle la vicepresidencia y meterlo preso.

En Ecuador se han destapado las denuncias de hechos de corrupción en diferentes hospitales de la red pública y también del IESS. En redes sociales se ha denunciado otro pacto con la familia Bucaram.

