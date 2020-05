Mentiras para no distorsionar la verdadera historia de la lucha mundial contra COVID-19 (E) – China Dayli

Al igual que el resto del mundo, China es una víctima de la pandemia, no un cómplice del virus.

BEIJING – El viejo dicho, sostenido descaradamente por algunos políticos occidentales, de que «una mentira dicha mil veces se convierte en la verdad» es en sí mismo falso, porque frente a los hechos, una mentira, no importa cuántas veces se repita o cuán delicadamente se fabrique, sigue siendo lo que es.

También lo son las mentiras de algunos políticos estadounidenses sobre el papel de China en la lucha mundial contra el nuevo coronavirus.

El pánico persiste entre ellos ya que, en poco más de tres meses, el número de casos de COVID-19 ha superado el millón y las muertes relacionadas superaron las 60.000 en los Estados Unidos, desde que el primer caso confirmado del coronavirus fue reportado el 21 de enero en el país.

Es su falta de responsabilidad y su abandono del deber lo que finalmente ha llevado a la única superpotencia del mundo a una situación que no deja de empeorar.

Sin embargo, ante las crecientes voces sobre su fracaso en la contención de la pandemia, esos políticos, basándose en la política de las grandes potencias, decidieron distorsionar la realidad y la historia contemporánea contando mentiras descaradas e inventando historias, en un intento de desviar la culpa hacia China.

A medida que la situación de COVID-19 continúa empeorando en los Estados Unidos, su campaña de desprestigio contra China se ha vuelto aún más inescrupulosa. Llamando a China «el origen del coronavirus» y culpando a China por «ocultar información», están desesperados por hacer responsable a China de la pandemia, y chantajear a China para «compensar» las pérdidas causadas por COVID-19.

Aunque se reconoce ampliamente que el rastreo del origen del virus es una cuestión científica y debe ser realizado por científicos y expertos médicos, algunos, con motivos ulteriores, hicieron todo lo posible por propagar una teoría conspirativa de que el coronavirus emanaba de un laboratorio de investigación en Wuhan.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, rechazó la teoría de la conspiración antes en la Casa Blanca, diciendo que la evidencia actual sobre el origen del virus es «totalmente consistente con el salto de una especie de un animal a un humano».



Al igual que el resto del mundo, China es una víctima de la pandemia, no un cómplice del virus. Al difamar a China e instigar el sentimiento antichino en todo el mundo, esos políticos intentan inculpar a China como un socio poco fiable.

La acusación de que China retrasó el intercambio de información sobre COVID-19 para ganar la carrera por la vacuna para obtener beneficios económicos no puede sostenerse. De hecho, China ha estado poniendo al día a los Estados Unidos sobre el coronavirus y su respuesta desde el 3 de enero, que fue registrada por organizaciones internacionales y medios de comunicación, incluyendo The Washington Post y The New York Times.

China ha hecho lo que debería y necesita hacer frente a una pandemia. Además, los tribunales de EE.UU. no tienen ningún derecho legítimo para juzgar el manejo interno de China de COVID-19.

No hay ni motivos racionales ni legales para sus acusaciones. Es sólo una afirmación absurda que muestra el típico acoso de los EE.UU.

Con más información revelada, el calendario sobre cómo se ha desarrollado la pandemia en los Estados Unidos se aclarará paso a paso, lo que significa que la irresponsabilidad de la actual administración de los Estados Unidos en el manejo de la pandemia estará cada vez más expuesta al público.

Deberían haber hecho un trabajo mucho mejor en el manejo de la crisis pública, pero su arraigada arrogancia, prejuicio e ignorancia sólo condujeron a decisiones aplazadas y equivocadas.

En la fase inicial del brote, lo que más preocupaba a Washington era el rendimiento del mercado de valores de EE.UU., en lugar de la amenaza del virus a las vidas humanas.

A pesar de las oportunas advertencias de China y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno de EE.UU. deliberadamente minimizó la gravedad de la pandemia y mal informó al público diciendo repetidamente a los estadounidenses que pensaran que el coronavirus era la gripe.

Desde enero ya se han comunicado a la Casa Blanca una docena de advertencias sobre el brote de coronavirus por parte de sus funcionarios de inteligencia, según The Washington Post, pero el presidente de los EE.UU. Donald Trump todavía dijo a finales de febrero que el virus desaparecería «como un milagro».

Comentando las lentas decisiones del gobierno federal de los EEUU al principio de la crisis del COVID-19, The Lancet, una revista médica general, dijo en un editorial: «El grado en que los EE.UU. se estancó en la adopción de medidas agresivas para reducir la propagación de COVID-19 es directamente el producto de una administración caracterizada por una constante falta de tiempo, con la intención de tomar decisiones a favor de los intereses económicos en lugar de los que se guían por la ciencia y para proteger la salud».

El editorial, fechado el 18 de abril, también describió la precipitada decisión del gobierno de EE.UU. de reabrir la economía como poner «dólares por encima de las muertes».

Cuando la epidemia empeoró, lo que más preocupaba al gobierno de EEUU no era la falta de material antiepidémico, sino sus campañas electorales. Desde la notificación del primer caso confirmado el 21 de enero hasta la declaración de emergencia nacional el 13 de marzo, el país perdió casi dos meses para tomar medidas de prevención y control.

Incluso cuando la devastadora epidemia hizo que el mercado se hundiera, los responsables de la toma de decisiones no se concentraron en la batalla de COVID-19, sino que iniciaron una «batalla de defensa de los votos» trasladando la culpa a China mediante la estigmatización, la politización y el etiquetado arbitrario.

Un memorándum republicano de 57 páginas recientemente publicado también destaca la estrategia aconsejando a los candidatos republicanos que se enfrenten a las preguntas de los votantes y a la furia al atacar a China. Incluso los ciudadanos americanos se avergüenzan de la descarada táctica de desviar la culpa.

En poco más de tres meses, el número de muertos de los Estados Unidos en la pandemia COVID-19 ha superado al de la guerra de Vietnam. Es el pueblo americano el que más sufre, y es el enfoque inclinado de los políticos estadounidenses en su reelección, en lugar de su pueblo, lo que llevó a la miseria.

«Atrapado en medio del caos, el pueblo estadounidense se enfrenta al temor de un virus mortal y mal comprendido, a mensajes contradictorios en torno a su protección y seguridad, al temor a las consecuencias financieras, a la ausencia de una estrategia nacional cohesiva y a un liderazgo volátil e incompetente», dijo The Lancet.

Ante la tragedia común de la humanidad, estos políticos han desperdiciado el precioso tiempo que China compró al mundo con su meticulosa lucha contra el virus, y han desestimado el justo llamamiento internacional para combatir el virus en solidaridad.

Les falta compasión por la pérdida de vidas y les falta empatía para ayudarse en las dificultades, pero están llenos de cálculos políticos y mentalidades paranoicas de la Guerra Fría.

Acuñando etiquetas como «virus de China», han elaborado cuidadosamente la «narrativa estadounidense» para enmarcar y difamar a China, en un intento de convertir la guerra entre los humanos y el coronavirus en una «nueva Guerra Fría» para suprimir a China.

Sin embargo, ninguna mentira puede ocultar la verdad. En la epidemia parecida a un tsunami, China fue la primera en reportar el brote y la primera en emitir una advertencia al mundo. Movilizó sus recursos nacionales de inmediato para hacer frente a la mayor parte del virus, haciendo enormes sacrificios para la lucha mundial contra la pandemia.

Notificó la epidemia a la OMS, compartió la secuencia genética del virus con otros países y cooperó con la comunidad internacional en la prevención y el control de la epidemia. El mundo, dijo el editor jefe de The Lancet Richard Horton, debería estar agradecido a China por sus advertencias y esfuerzos de contención.

Mientras tanto, China ha ofrecido asistencia a más de 120 países de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos y Europa, y ha hecho importantes donaciones a la OMS. Ha proporcionado a países de todo el mundo diversos tipos de materiales de protección, entre ellos más de 20.000 millones de máscaras y miles de millones de juegos de ropa y gafas protectoras.

Mirando hacia atrás en la historia, la raza humana creció y se desarrolló en sus luchas contra diversas enfermedades y desastres, y cada gran epidemia ha dejado una experiencia y lecciones preciosas para los seres humanos.

Durante la pandemia de este año, vale la pena recordar la alerta temprana de China, vale la pena aprender de la experiencia de China, el sacrificio de China es digno de respeto y la contribución de China es encomiable.

Nunca se debe permitir que los mentirosos reconstruyan la realidad. Cualquier estigmatización y difamación es una falta de respeto hacia los millones de personal médico que han luchado en el frente, hacia los más de 10 millones de personas en Wuhan que vivieron durante 76 días encerrados, y hacia los 1.400 millones de chinos que se han disciplinado estrictamente para ayudar a frenar la propagación del virus.

En la actualidad, la pandemia se está extendiendo desenfrenadamente, devorando vidas y golpeando la economía. Ha ido evolucionando de una crisis de salud pública mundial a una crisis global que afecta a los ámbitos de la política, la economía y los asuntos sociales. Sólo con los esfuerzos combinados de todas las naciones puede el mundo derrotar el desafío común.

En definitiva, la historia siempre es creada por los valientes, y nada más que la unidad y la responsabilidad es el tema correcto de la lucha de la humanidad contra la pandemia de COVID-19.

Artículo editorial de China Daily – original en inglés

Traducción al español realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

