Ecuador: la necropolítica de un mal gobierno – PATRIA LATINA

Lo que la llegada de la cuarentena en el Ecuador no suspendió fue la ley. En un caso lleno de irregularidades y acusaciones no confirmadas, el ex presidente Rafael Correa fue condenado y los dos principales líderes de la CONAIE, la organización indígena más importante del país, que lideró las fuertes protestas de octubre de 2019, fueron llamados a declarar por cargos de terrorismo.

En medio de la peor crisis sanitaria del país, el gobierno de Lenin Moreno tiene la intención de aplicar medidas neoliberales extremas

Mientras los cuerpos siguen amontonándose y el número de muertos crece más allá de las expectativas debido a la negligencia en el manejo de la pandemia, el gobierno ecuatoriano está implementando medidas neoliberales extremas.

Las autoridades responsables de la crisis sanitaria causada por el covid-19 han estado publicando cifras confusas sobre la enfermedad durante más de una semana, por lo que parecen casi aleatorias. Durante varios días, el gobierno decidió no divulgar ningún dato, y después de un ajuste, incluyendo el retraso de los resultados de las pruebas por falta de equipo, el país pasó de 11.183 a 22.160 casos.

En el país faltan los equipos de prueba y el equipo para procesarlos. Sin pruebas suficientes, no es posible detectar la cantidad de personas infectadas y establecer una vigilancia epidemiológica para detener la propagación del virus, pero el gobierno tiene otras prioridades.

El Registro Civil no ha dejado de funcionar, así que el número total de muertes es teóricamente correcto. Pero en Guayaquil, donde el abandono es generalizado, se siguen perdiendo cuerpos. Hay innumerables historias de personas que no han podido localizar los restos de sus seres queridos. Otros incluso han sido resucitados! Una señora pasó dos semanas en la UCI y cuando se despertó y buscó a sus familiares, descubrió que habían recibido la información de su muerte e incluso incineraron un cuerpo. Estas cenizas fueron devueltas.

Después de que los casos se duplicaron repentinamente, el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, declaró que habrá alrededor de 104.000 muertes, y clasificó este número como «diminuto». Asume una tasa de contagio del 60% (que está dentro del rango del 60-70% que se estima necesario para la inmunidad colectiva) como el número de personas que inevitablemente se infectarán, y a partir de eso, calcula los datos para la población de Ecuador de 17 millones, con una tasa de mortalidad del 1%. Zevallos podría haber hablado de las medidas que podrían evitar que esto ocurriera, pero el cuidado de la población no parece ser el mayor interés de este gobierno.

Ahora, ¿qué hay del número de muertes de covid 19 hasta ahora? Se puede estimar que todas las muertes fuera del promedio mensual normal están relacionadas con la pandemia, ya sea directamente (pacientes covid 19) o indirectamente (personas que no pudieron ser tratadas en hospitales y centros de salud superpoblados). Esto daría 5.700 muertes adicionales por mes sólo en la provincia del Guayas, la más afectada, mientras que el número «oficial» de muertes en todo el país, dado a conocer por el gobierno el 2 de mayo, es de 1.467 muertes para 27.568 casos. Las estimaciones indican que el número real de muertes sería 15 veces mayor que el número oficial.

La contabilidad no es definitivamente el fuerte de este gobierno. En este momento, están revisando las cifras económicas y «averiguando» que el déficit fiscal ha sido el doble de lo que calcularon. Eso es difícil de interpretar. ¿Han ocultado esta información para sacarla a la luz sólo ahora, ya que, según esta lógica, podrían tener más justificación para seguir implementando una de las agendas neoliberales más radicales durante la pandemia? ¿O es que realmente no pueden hacer las cuentas, y en ese caso no es sólo negligencia sino incompetencia total?

Aunque el 96% de la población evalúa como malo o muy malo el manejo de la pandemia liderada por Lenin Moreno y su gobierno, éste cuenta con el apoyo de las elites, de los militares -que se han visto muy beneficiados por el gobierno en los últimos años- y de la prensa corporativa, que ni siquiera lo cuestiona sobre las muertes por covid-19 que colocan al Ecuador como uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo.

El gobierno quiere aprovechar la pandemia para aprobar todas las reformas económicas sin ninguna garantía de derechos humanos. Se culpará a la pandemia de las muertes y habremos ganado nuestro paraíso donde sólo un pequeño porcentaje de la población tiene derecho a algo que puede llamarse vida. La clase trabajadora sólo necesita sobrevivir.

Moreno ha decretado un nuevo recorte en los salarios de los funcionarios públicos, excepto los de los trabajadores de la salud y la educación, la policía y el ejército. Una medida que reducirá aún más el consumo y hundirá aún más la economía. Incluso el FMI y la Unión Europea lo reconocen, pero el desgobierno del Ecuador sigue la línea neoliberal extrema. El 10 de abril anunció que habían llegado nuevos créditos internacionales, explicando que sólo serían para la liquidez de las empresas.

Al mismo tiempo, el gobierno está tratando de aprobar dos leyes en la Asamblea. Una de ellas se llama Ordenanza de Finanzas Públicas y la otra, Ley de Ayuda Humanitaria. Con la primera, trata de sancionar algunas de las medidas que la movilización social de octubre de 2019 interrumpió, aunque la Asamblea ya aprobó parte de ellas el 31 de diciembre de 2019.

La Ley Humanitaria, además de obligar a los funcionarios públicos a aportar parte de sus salarios, quiere crear un fondo privado para gestionar los recursos de asistencia pública en la misma línea de la privatización. Por otra parte, incluye algunos puntos positivos como la reducción del 10% en las facturas de electricidad; la prohibición de aumentar las tarifas de los servicios básicos durante seis meses; la reducción de al menos el 20% de las tasas en todos los niveles de la educación privada; así como la prohibición de desahucio debido al pago tardío del alquiler durante la emergencia sanitaria y 60 días después.

Las reformas económicas incluyen la continuación de la reforma laboral más salvaje que el país haya conocido, que comenzó el año pasado. Los que vuelvan a trabajar después de la cuarentena lo harán por «acuerdo entre las partes», y las empresas tendrán libertad para despedir a los trabajadores, reducir los salarios y ampliar las horas de trabajo. Además, el 20 de abril, el Ministro de Energía anunció que el plan para eliminar los subsidios a los combustibles está listo.

En la actual situación de caos sanitario, y sin datos exactos sobre el número de casos o muertes, pretenden suspender la cuarentena el lunes 4 de mayo, debido a la presión de los empresarios. La reacción social al anuncio hecho hace diez días fue tan fuerte en las redes sociales y los medios de comunicación, incluyendo amenazas de movilizaciones y huelgas, que llevó al gobierno a cambiar su idea inicial e inventar un sistema epidemiológico de «semáforos», según la situación de cada región.

Ahora, en cada municipio, junto con la coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, el municipio debe decidir cuándo implementar cada fase. En resumen: en los lugares con luces rojas se mantendrán prácticamente todas las restricciones actuales, disminuyendo el toque de queda sólo para los taxis y las entregas; en los lugares con luces amarillas, un máximo del 50% de los empleados de la empresa podrán trabajar en persona manteniendo la distancia, se reducirá el toque de queda y el comercio y el transporte público podrán operar con una capacidad máxima del 30%. En las ciudades que reciban la luz verde, las empresas podrán trabajar en persona con un máximo del 70% de los empleados, el comercio y el transporte público podrán operar con una capacidad máxima del 50%, el toque de queda se reducirá aún más.

La única ventaja política – de interés para el gobierno actual, ya que los muertos son sólo anécdotas para él – de este sistema gradual es que transfiere gran parte de su responsabilidad a los gobiernos locales.

En esto, el presidente Lenin Moreno es consecuente, pues esa ha sido su actitud y su discurso a lo largo de su mandato: no hacer nada y, ante cualquier problema, buscar otros culpables. El favorito desde hace tiempo es el ex presidente Rafael Correa, cuyo nombre Moreno repite como un mantra ante cualquier situación o problema, pase lo que pase.

Durante la crisis, aunque Moreno lleva casi tres años en el cargo, sigue culpando a Correa de la situación económica. Esta vez, como no puede culparlo por el virus, culpa repetidamente a los ciudadanos por enfermarse y morir. Ahora, si algún municipio suspende las restricciones de cuarentena y la epidemia empeora, bueno, tendrá los culpables que necesita. Además, si a los grandes empresarios no les gusta la medida, entonces su lucha será con los alcaldes. Así que vemos un gobierno tratando de no gobernar.

Hasta el momento, ningún municipio ha manifestado su intención de suspender las restricciones, de hecho, todo el mundo estaría con la luz roja, ya que la situación de calamidad nacional es evidente para todos, excepto para el gobierno. Sin embargo, si los municipios no tienen los datos adecuados -ya que, de hecho, nadie los tiene- ni tienen competencias en materia de educación y salud, entre otras, ¿cómo van a gestionar la crisis?

En otra demostración de cuidado y respeto, en la mañana del 29 de abril, el gobierno declaró que el covid-19 no podía ser considerado una enfermedad profesional, para ninguna categoría, en contra de las recomendaciones de la OMS. Por la tarde, rechazó la propuesta, incluyendo la enfermedad causada por el nuevo virus como ocupacional sólo en el caso de los trabajadores de la salud. Para demostrar que la enfermedad está vinculada al entorno laboral, los profesionales de este sector deben enfrentarse ahora a un procedimiento complejo.

Al mismo tiempo, existe la amenaza de la llamada «muerte cruzada», con la que el gobierno chantajea a la Asamblea para que apruebe las reformas enviadas por el presidente. La «muerte cruzada», contemplada en los artículos 130 y 148 de la Constitución de 2008, prevé que el Ejecutivo pueda disolver la Asamblea o viceversa, e inmediatamente se convocarán nuevas elecciones presidenciales y legislativas, en las que no podrá participar el actual presidente. Esta cifra sólo puede aplicarse en los tres primeros años de un mandato presidencial (que dura un total de cuatro), por lo que en el caso de Moreno, sólo podría aplicarse hasta el 24 de mayo de este año.

El pueblo ecuatoriano, en medio de la peor crisis sanitaria de su historia, todavía no puede esperar nada de su gobierno, ya que está tratando de limpiar su propio acto para ver si todavía tiene candidatos para las elecciones de febrero de 2021. O debería, de una vez por todas, deshacerse de los instrumentos democráticos y encontrar una salida más rápida a su mal gobierno.

Traducción deepl.com

Pilar Troya Fernández/ Brasil de Fato

Artículo original en portugués – PATRIA LATINA

