Correa: «El #CasoBochornos es un gigantesco fraude procesal»

Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador 2007-2017 comentó sobre la sentencia por escrito del caso «Sobornos» recibida en las últimas horas. «Esta es la apología al odio político que el tribunal de la dictadura que enfrentamos llama “sentencia”, señaló.

Penalistas del mundo.

Esta es la apología al odio político que el tribunal de la dictadura que enfrentamos llama “sentencia”. Argumentan:

– Autócrata concentrando las 5 funciones del Estado.

Argumentan: – Autócrata concentrando las 5 funciones del Estado. – Influjo psíquico sobre un grupo de funcionarios públicos. Dirigir el sistema de contratación pública (???). – Suscribir decretos de emergencia (!!!) Cuatro premisas “ciertas y probadas”:

Depósito de $6.000 en mi cuenta personal (préstamo del Fondo de Solidaridad que teníamos en Presidencia, y fue pagado hasta el…último centavo). – “Exigir” dinero a Odebrecht (testimonio, sin prueba material alguna, de un corrupto confeso, Conciençao Santos, al cual no conozco y el cual “dice que le dijeron”. Nunca imputaron a Odebrecht)

“Exigir” dinero a Pedro Verduga (No lo conozco. Nuevamente, testimonio sin prueba alguna, que ni siquiera me nombra). – “Iniciales” en archivos (mezclan cuentas del Fondo de Solidaridad, además de que demostramos que archivos han sido manipulados, pero no aceptaron nueva prueba).

Nos acusan de pretender desacreditar prueba pericial (perita es educadora de párvulos y abierta anticorreísta) y que no existió un Fondo de Solidaridad (su existencia fue reconocida por la propia perita en video y demostrado más allá de cualquier duda)

En sus testimonios anticipados, sin juramento..ni contradicción, Pamela Martínez y Laura Terán JAMÁS hablan de cohecho. Esto sin mencionar las cuestiones de Derecho, de las cuales no soy experto, pero todos me dicen que “autor mediato por instigación” en el “injusto de derecho pasivo propio agravado” que forma parte de los delitos de “infracción del deber” es un verdadero disparate jurídico.

Lo que SÍ está probado: – La colusión entre Fiscalía y Tribunal para montar el caso. Ver justiciaamarrada.org

Archivos manipulados hasta el 2018 y sembrados en computadora de Laura Terán periciados por empresa colombina Adalid, pero que no fueron admitidos como prueba nueva.

Condena por «autor mediato por instigación” cuando Fiscalía acusó de “autor mediato por dominio de la organización”, cayendo en incongruencia y dejándonos en indefensión.

Mundo: El #CasoBochornos es un gigantesco fraude procesal, parte del lawfare, para tratar de inhabilitarme políticamente, porque saben que serán derrotados en próximas elecciones. Por eso están sacrificando a mucha gente inocente. A lo único que nos condenarán es a vencer».

