Asesor de políticos de derecha, Víctor López se encuentra en Ecuador

Ecuador es uno de los países que peor ha manejado la crisis sanitaria de la Covid-19 de acuerdo a indicadores internacionales. Según el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins Ecuador ocupa el puesto 26 con 10.850 contagios y 1.489 fallecidos en el contexto de la COVID-19.

Pese a que estos resultados oficiales son apenas una parte de la realidad según la ministra de gobierno, el resultado muestra que Ecuador es uno de los países con más muertes y contagios per cápita a nivel mundial.

Pese a la emergencia que enfrenta el país por la catástrofe humanitaria, varias informaciones en redes sociales da cuenta de la presencia del asesor español de comunicación política Víctor López Torrents, experto en el manejo de campañas políticas y que ha asesorado a varios políticos especialmente de derecha.

Víctor López Torrents llega a Ecuador en plena pandemia de la Covid-19

Varias publicaciones en redes sociales difundieron la información sobre la presencia de Víctor López Torrents, asesor de comunicación política en plena crisis sanitaria que vive el país.

El medio digital Ecuador Play en su cuenta de twitter reseñó la presencia de López.

«No traen médicos sino asesores de campaña. Victor López, asesor político que ayudó a Bukele @nayibbukele a llegar a la Presidencia de El Salvador, fue contratado para manejar la campaña presidencial de @ottosonnenh. López llegó al país el 9 de marzo en vuelo comercial».

No traen médicos sino asesores de campaña. Victor López, asesor político que ayudó a Bukele @nayibbukele a llegar a la Presidencia de El Salvador 🇸🇻, fue contratado para manejar la campaña presidencial de @ottosonnenh. López llegó al país el 9 de marzo en vuelo comercial. ⬇️ pic.twitter.com/CPzzhcPVVp — EcuadorPlay (@EcuadorPlay) April 22, 2020

Como ha sido costumbre desde el gobierno calificaron la información de fake news.

#BastaDeNoticiasFalsas | Existen personas inescrupulosas que atentan contra la democracia, creando información falsa para desestabilizar al país. Por favor, no compartamos información sin verificar. ¡#JuntosEcuador con la verdad! pic.twitter.com/LYXarYd5nf — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 22, 2020

El portal señaló que López fue obligado a eliminar el contenido que lo ligaba al vicepresidente Sonnelholzner.

¿Avión Presidencial? Llama la atención que en la foto eliminada por Victor López de sus redes sociales (izquierda), se lo observa viajando en avión con las mismas características del avión presidencial ✈️ (derecha), desde el piso hasta los asientos. pic.twitter.com/5OyK86hYd7 — EcuadorPlay (@EcuadorPlay) April 22, 2020

El periodista Holguer Guerrero señaló que ahora se entiende el manejo comunicacional apalancado por el asesor español quien utilizó al presidente de El Salvador @nayibbukele para hacer un puente de transición de imagen y posicional al vicepresidente de Ecuador.

Ahora se entiende todo el manejo político comunicacional apalancado por @VictorLopezT_. Se utilizó al presidente @nayibbukele para hacer un puente, transición de imagen y posicionar al vicepresidente @ottosonnenh como el líder en el manejo de la #EmergenciaSanitaria 1/2 pic.twitter.com/sLIG4Nf0dQ — Holguer Guerrero EC (@HolguerEC) April 22, 2020

Víctor López Torrents en su cuenta en twitter @VictorLopezT_ retuiteó la publicación oficial de la Secretaría de Comunicación sobre la supuesta fake news y posteó dos publicaciones más, la última del día de hoy.

Un asesor político en tiempos de crisis?

El Gobierno nacional ha pedido al país, especialmente a los trabajadores, ajustarse los pantalones porque nos encontramos en crisis, ha enviado dos leyes económicas con carácter urgente para recaudar recursos.

Por ello, ante la evidencia de la presencia del asesor en comunicación política el español Víctor López Torrents cabe preguntarse lo siguiente:

El asesor extranjero cumplió la cuarentena en Ecuador?

Para sus desplazamientos utilizó los bienes del estado. Carros, aviones, seguridadm helicópeteros?

Paga sus honorarios el Gobierno o el Vicepresidente?

