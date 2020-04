Contraloría General del Estado acéfala desde el 21 de junio de 2017 (O) Dr. Gustavo Benalcázar Subia MS.c.

Publicamos el artículo de opinión del Dr. Gustavo Benalcazar sobre la acefalía en que encuentra la Contraloría General del Estado. Comenta la ilegal actuación de Pablo Celi desde el 27 de junio de 2017.

CONTRALORÍA GENERAL ACÉFALA DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2017

PASO A DEMOSTRARLO

I

NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES

1.1.- El artículo 226 de la Constitución de la República dice:

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”.

1.2.- El primer inciso del artículo 233 de la propia Constitución de la República establece:

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”.

II

DEL INICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS

2.1.- El artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala:

“Artículo 16.- Nombramiento y posesión.- Para desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora.

El término para posesionarse del cargo público será de quince días, contados a partir de la notificación, sobre el nombramiento, o contrato y en caso de no hacerlo, estos caducarán.”.

2.2.- El artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone:

“Art. 33.- Del Subcontralor General del Estado.- El Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución y aquellas que le sean delegadas por el Contralor General. Subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular .”. (Énfasis añadido).

III

DE LA TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES PUBLICAS

3.1.- El primer inciso del artículo 102 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, expedido mediante decreto ejecutivo por el Presidente de la República manda:

“Art. 102.- Cesación de funciones por renuncia voluntaria formalmente presentada.- La o el servidor que voluntariamente deseare separarse de su puesto, deberá comunicar por escrito a la autoridad nominadora su decisión con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de su salida. Si la autoridad nominadora no se pronunciare respecto de la misma dentro de dicho plazo, se considerará aceptada para los fines legales pertinentes.”. Esta norma tiene plena concordancia con lo dispuesto en el artículo 208 del COA.

Lo establecido en el artículo reglamentario tiene la excepción de prórroga en sus funciones hasta su legal remplazo de acuerdo a lo previsto en el primer inciso del artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero aplicable exclusivamente para los funcionarios judiciales.

Como ejemplo de la aplicación normativa ponemos la renuncia presentada el 7 de abril de 2020 por Paúl Granda López, Presidente del Consejo Directivo del IESS, a partir del siguiente 29 se considerará aceptada su renuncia con los efectos legales pertinentes y sus actuaciones futuras serán ilegales.

El hecho de que una renuncia sea irrevocable o no es irrelevante.

3.2.- En el caso del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO supuestamente Subrogante Dr. Pablo Celi de la Torre hay lo siguiente:

3.2.1.- El 7 de junio de 2017 el Contralor General del Estado Carlos Pólit F., haciendo uso de sus vacaciones por 60 días a partir del 26 de mayo de 2017 remite desde Miami una comunicación notariada y certificada por el Ministro Cónsul General del Ecuador en Miami, diciendo que con acción de personal No. 913 que debía regir desde el 2 de ese mismo mes y año, removió del cargo de Subcontralor General al Dr. Pablo Celi de la Torre y que con la acción de personal No 914 designaba como Subcontralora General del Estado a la Dra. Sabett Chamoun Villacrés para que le subrogue en su cargo mientras dure sus vacaciones.

3.2.2.- ACEPTEMOS COMO LA MAYORIA DE POLÍTICOS Y PERSONEROS DEL ESTADO LO HAN HECHO, QUE ESAS ACCIONES DE PERSONAL NO SURTIERON EFECTO LEGAL ALGUNO Y QUE TODO QUEDO EN EL DRAMÁTICO VIDEO EN EL QUE SE OBSERVA QUE CELI DE LA TORRE VISIBLEMENTE ALTERADO ROMPE LA ACCIÓN DE PERSONAL No. 913; LUEGO, ACEPTAMOS TAMBIÉN QUE PABLO CELI DE LA TORRE REEMPLAZABA AL CONTRATOR GENERAL DEL ESTADO TITULAR HASTA EL TÉRMINO DE SUS VACACIONES DE 60 DÍAS QUE INCIARON EL 26 DE MAYO DE 2017 O; EN EL MEJOR DE LOS CASOS, HASTA 15 DÍAS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE SU RENUNCIA EL 20 DE JUNIO DE 2017.

3.3.- Es de público conocimiento (Reporte de prensa escrita) que pasadas las 18h00 del día 20 de junio de 2017 ingresó a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la renuncia irrevocable del Contralor General del Estado, Carlos Pólit F., ante lo que también públicamente se conoce que el entonces Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano Salgado, manifestó a través de twitter que iba a convocar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) ese mismo miércoles ( 21 de junio de 2017 ) para tomar una decisión y remitir la renuncia al órgano respectivo.

Es importante resaltar que ese miércoles 21 de junio de 2017 en que aún Carlos Pólit F. estaba desempeñando la calidad de Contralor General del Estado pero en uso de sus vacaciones; obviamente, el Contralor Subrogante era hasta entonces el Dr. Pablo Celi de la Torre, PERO POR AUSENCIA TEMPORAL DEL CONTRALOR TITULAR.

3.4.– En el Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio de 2017, aparece el Acuerdo No. 020-SC-2017 expedido el 21 de junio de 2017 por el Contralor General del Estado Dr. Pablo Celi de la Torre aparece lo siguiente:

“Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordancia con el artículo 9 letra l) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la institución, expedido mediante Acuerdo 007-CG. 2017 de 2 de mayo de 2017, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial del miércoles 31 de mayo de 2017, año 1, No. 4, es función del Subcontralor General del Estado subrogar al Contralor General del Estado en caso de ausencia temporal o definitiva;

Que, mediante comunicación de 13 de junio de 2017, ingresada en la Secretaría General de Asamblea Nacional el 20 de los mismos mes y año , el doctor Carlos Pólit Faggioni, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Contralor General del Estado, para el que fue posesionado por dicha función del Estado el 15 de marzo de 2017; acto notificado a esta entidad mediante oficio No. PAN-JSS-2017-0032 de 21 de junio de 2017 por parte del señor Presidente de la Asamblea Nacional ;

Que, el suscrito ha venido desempeñando el cargo de Subcontralor General del Estado desde el 10 de diciembre de 2014, conforme consta de la designación contenida en la acción de personal No. 2462 de la misma fecha , suscrita por el Contralor General del Estado;

En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General del Estado.

Acuerda:

Artículo único.- Subrogar las funciones de Contralor General del Estado a partir de la presente fecha , en virtud de la AUSENCIA DEFINITIVA del titular y hasta que se produzca su designación.

Dado, en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de junio de 2017.

Comuníquese,

f.) Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante.

Dictó y firmó el Acuerdo que antecede, el señor doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiún días del mes de junio de 2017.- CERTIFICO. Ab. Fernando Romero Barberis, Secretario General.”. (Énfasis añadido).

NOTA: “LOS FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA APAREJAN A TODO ACTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO ESTE ACUERDO PARA LEGITIMAR LA COMPARECENCIA DEL SUPUESTO CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE.”.

IV

DOS CONTRALORES GENERALES DEL ESTADO

DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2017

HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS VACIONES DE CARLOS POLID F.

PUESTO QUE LA ASEAMBLEA NACIONAL LO VETÓ DE PARTICIPAR

EN CARGOS PÚBLICOS DESDE EL 2 DE JULIO DE 2017

4.1.– A PARTIR DEL 21 DE JUNIO DE 2017 HABÍA DOS CONTRALORES GENERALES DEL ESTADO:

El 1ro. CARLOS PÓLIT FAGGIONI en USO DE SUS VACACIONES ANUALES; y,

El 2do. PABLO CELI DE LA TORRE autonombrado CONTRALOR SUBROGANTE bajo la suposición de que ese mismo día 21 de junio de 2017 ya había sido aceptada la renuncia irrevocable presentada a la Asamblea Nacional el día 20 de junio de 2017 por Carlos Pólit F.

4.2.– No caber duda alguna que a esa fecha (21 de junio de 2017) el primero es el legítimo por haberlo obtenido y posesionaro conforme manda la ley y la Constitución de la República; y, el segundo es UN ACTO PREMATURO APRESURADO Y SIN MOTIVACIÓN ALGUNA, DE NULIDAD ABSOLUTA, con el que tan solo se demuestra que la Acción de Personal No. 2462 de 10 de diciembre de 2017 (Referida en el tercer considerando del transcrito Acuerdo No. 020-CG-2017) quedó sin efecto legal alguno, prueba de ello es que ninguna actuación del Contralor General del Estado, supuestamente Subrogante, tratan de legitimarla con la presentación de esa Acción de Personal No. 2462.

4.3.- QUIEN POR NEGLIGENCIA O DOLO OCASIONA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, NO PUEDE BENEFICIARSE DEL MISMO.

Así lo han determinado los siguientes fallos de casación de triple reiteración: 4-II-2000 (Exp. No. 26-2000, R.O. 61, 19-IV-2000); 24-IV-97 (G.J. S. XVI, No. 8, p.p. 2060,61); 7-II-95 (R.O. 655, 16-III-95); 28-X-74 (G.J. S. XII, No. 7, p. 1442); 12-IV-76 (G.J. S. XII, No. 11, pp. 2269-70); 28-VIII-90 (G.J. S. XV, No. 9, p. 2554); y, 16-VII-92 (G.J. S. XV, No. 14, p. 4127).

Esta jurisprudencia obligatoria está fundamentada en lo que disponía el artículo 1726 del Código de Procedimiento Civil.

“Art. 1726.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba ; puede asimismo pedirse por el Ministerio Público, en interés de la moral o de la Ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de quince años.”. (Énfasis añadido).

Igualmente, esa disposición ha sido recogida en el segundo inciso del numeral 2 del artículo 110 del vigente Código Orgánico General de Procesos que dice: “ No puede pedir la nulidad de un acto procesal quien la ha provocado. ”. (Énfasis añadido); consecuentemente, el propio Dr. Pablo Celi de la Torre, no puede alegar ahora la validez de Acción de Personal No. 2462 de 10 de diciembre de 2017, ni del Acuerdo No. 020-SC-2017, puesto que el mismo lo expidió mientras aún no se producía la ausencia definitiva del titular , conforme el presupuesto legal determinado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

4.4.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Transitorio, de manera extemporánea, después de que el Dr. Pablo Celi de la Torre habria venido actuando sin soporte legal ni constitucional alguno, el 08 de mayo de 2019 (dos años después), con Boletín de Prensa Nro. 521 da a concoer el siguiente mandato:

“Pleno del CPCCS-T ratica a Pablo Celi como Contralor Subrogante hasta la conclusión del período para el cual fue elegido su titular.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aprobó, mediante Mandato, ratificar que Pablo Celi es el Contralor General del Estado subrogante y disponer que permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del período para el cual fue elegido su titular.

Esto mientras se dé el proceso de transformación de la Contraloría General del Estado (CGE) en un Tribunal de Cuentas, pues en su caso operó el mecanismo previsto en el Art. 33 de la Ley Orgánica de la CGE que indica que el subcontralor : “subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o denitiva, hasta la designación del nuevo titular”.

Adicionalmente, resolvió instar a los diferentes poderes del Estado a cumplir con las atribuciones constitucionales y legales pertinentes, a fin de viabilizar, en el menor tiempo posible, la creación de un Tribunal de Cuentas que reemplace a la CGE.

El Mandato aprobado, este 8 de mayo, considera que el Pleno CPCCS-T tiene la facultad extraordinaria de proponer reformas necesarias en la materia de su competencia, facultad exclusiva de este órgano de transición, como fue aprobado por el pueblo ecuatoriano en la pregunta 3 y anexo 3 de la Consulta Popular de febrero del 2018.

Destaca además que el Consejo Transitorio debe guardar un rol sustancial en lo que se refere a la reinstitucionalización nacional encomendada por el pueblo ecuatoriano, dentro de lo cual la reestructuración de la CGE es clave para el manejo debido de los fondos públicos.”. (Énfasis añadido).

4.5.– El problema es que el mandato de 8 de mayo de 2019 expedido por el CPCCS-T es inejecutable, puesto que no es posible ratificar la función de Contralor Subrogante en favor de Pablo Celi de la Torre, ya que a esa fecha no estaba vigente la Acción de Personal No. 2462 de 10 de diciembre de 2017 por haber sido dejada sin efecto por el propio Contralor Subrogante; y, porque tampoco es inejecutable el Acuerdo No. 020-SC-2017 expedido por el propio Pablo Celi de la Torre el 21 de junio de 2017, porque a la fecha de su expedición, aunque gozando de sus vacaciones, aun estaba en funciones el anterior Contralor General del Estado Carlos Pólit F. y no se había producido ausencia denitiva de su titular, conforme el presupuesto legal establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (O) Dr. Gustavo Benalcázar Subia MS.c.

