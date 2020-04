Juan Carlos Monedero, comunicador, economista y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid entrevistó en su espacio La Frontera a Rafael Correa expresidente de Ecuador (2007-2017).

Analizaron la actual situación que vive el mundo y Ecuador en particular por la pandemia Covid-19 en momentos de lawfare y Coronavirus.

Desgraciadamente volvemos a oir de Ecuador por el mal manejo de la crisis sanitaria

«Degraciadamente tu los has dicho. Como en el 99 cuando empezó a migrar la gente por todos los medios muchos fueron a España por el idioma porque no se requería visa y en mi gobierno felizmente ese flujo migratorio se revirtió, pero volvimos a ser ejemplo de todo lo malo. Esto no es casualidad, estamos cosechando lo que sembramos tres años de que Lenín Moreno nos traicionó se fue con la derecha con nuestros peores enemigos

estudió economía, obteniendo la licenciatura en ciencias políticas y sociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg (Alemania) entre 1989 y 1992, bajo la dirección del politólogo Klaus von Beyme. Su tesis doctoral, Causas de la disolución de la República Democrática Alemana. La ausencia de legitimidad: 1949-1989, fue leída en la UCM en 1996,[2] con la calificación Apto Cum Laude.[cita necesaria]

Monedero ha sido profesor de ciencias políticas en la UCM desde 1992. Investiga y enseña temas relacionados con las instituciones políticas, la teoría del Estado, América del Sur y el sistema político español. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Europa (Londres y Berlín) y Sudamérica (Argentina, México, Colombia, Venezuela).[2][3]

Monedero ha hecho trabajo de medios de comunicación tanto en la prensa como en la televisión. Ha publicado columnas en periódicos como Público, escrito artículos en El País y colaborado en programas de debate político como La Tuerka y Fort Apache, presentados por Pablo Iglesias[7]. Actualmente Monedero trabaja con el periódico La Marea, en CuartoPoder, y mantiene un blog personal.

#España: Juan Carlos Monedero entrevista el ex-presidente Rafael Correa en esta edición especial de #EnLaFrontera Entre #Lawfare y la epidemia de #COVID19:Juan Carlos Monedero , el profesor de ciencia politica en la Universidad Complutense de Madrid y co-fundador del partido politico Podemos, habla con el ex-presidente Rafael Correa en esta edicion especial de la programa En la frontera del Diario Público. #LatinoAmericaContigoRafael Posted by El Ciudadano on Wednesday, April 15, 2020

