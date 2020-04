Se realizó un nuevo intercambio entre expertos chinos y andinos sobre la Covid-19

La pandemia de la Covid-19 ha enlutado al mundo con casi 130.000 víctimas mortales y casi 2 millones de contagiados. China fue el primer país contagiado y la ciudad de Hubei -provincia de Wuhan – se convirtió en el epicentro de la epidemia que luego la OMS declaró pandemia.

La República Popular China ocupa el séptimo lugar del ranking mundial en casos infectados con la covid-19 con 83.321 y 3.345 fallecidos, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins U.

Mientras el mundo sigue convulsionado, los gobiernos adoptan medidas emergentes para enfrentar la pandemia. Desde el distanciamiento social con una rígida cuarentena, hasta la realización de millones de pruebas para detectar los casos infectados, son entre otras las medidas tomadas.

China no ha parado nunca pese a que poco a poco está abandonando la crisis generada por la pandemia. Sus planteamientos se dirigen a intercambiar las experiencias vividas con otras naciones del mundo y a fortalecer la cooperación especialmente con los países más necesitados.

Hace pocos días la Comisión Nacional de Salud, expertos médicos, científicos y otros departamentos publicaron el cronograma sobre intercambio de información y cooperación internacional en lucha contra COVID-19

Este 13 de abril se llevó a cabo otra videoconferencia entre expertos chinos y representantes de los países andinos con la finalidad de intercambiar experiencias en la lucha contra la Covid-19.

El gobierno chino, cancillería y expertos médicos de la provincia de Hubei, se reunieron con sus pares andinos para revisar informaciones relacionadas con la pandemia que ya deja aproximadamente 2 millones de personas infectadas en todo el mundo.

El lado ecuatoriano estuvo representado en esta II Coferencia por el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco en reemplazo del ministro Juan Carlos Zeballos quien se encontraba en territorio atendiendo las emergencias de la covid-19.

Las partes coincidieron que esta es una nueva oportunidad para compartir dudas y posibles soluciones para el caso #COVID-19.

Confirmado.net / Diario del Pueblo / Embajada de China en Ecuador

