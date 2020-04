Expresidente RCD: “No destruyeron a Correa y destruyeron el país”

Rafael Correa expresidente de Ecuador, mantuvo un diálogo sobre diferentes temáticas de la realidad nacional e internacional con el canal de Cuenca Unsiontv. Se pronunció sobre la catástrofe que vive el país debido a la pandemia de la Covid-19, entre otros temas.

«La crisis encontró al país con una falta total de liderazgo. Durante 10 años se pasaron diciendo que el liderazgo era autoritarismo y 3 años que el reparto era diálogo. Pusieron a los peores en los diferentes cargos con tal de que sean serviles. Destruyeron todos los programas y proyectos que serían tan necesarios en esta crisis», señaló.

En la entrevista reiteró que durante 3 años el régimen de Moreno se dedicó a perseguir a Correa y sus funcionarios utilizando la institucionalidad creada durante la década de la Revolución Ciudadana.

«Estamos llorando lágrimas de sangre por la persecución que se ha permitido 3 años en el país con tal de perseguir a Correa. Todos sabían que Moreno era deshonesto, traidor, inepto que el equipo de gobierno era menos que mediocre. Se dedicaron a destrozar la institucionalidad del estado donde no había problemas. Resulta que no destruyeran a Correa y destruyeron al país».

Nos quieren dar una aspirina para un cancer terminal

El ex mandatario desde Bégica vía Skype afirmó que el gobierno de Moreno no tiene un programa macroeconómico por tanto no podrá enfrentar la grave crisis económica que vendrá luego de que pase la pandemia.

«No hay un programa macroeconómico porque después de la crisis sanitaria se nos viene una grave crisis económica. Están saliendo capitales, la economía esta quebrada, no ha hecho absolutamente nada para contener aquello. Lo que ha hecho son determinadas medidas aisladas de ingreso fiscal, no un plan macroeconómico global que dé más ingresos fiscales»…

Entrevista a Rafael Correa UNSION TV – En Vivo: #NoticiasUnsion #Noticias #Cuenca #EnLaComunidadUnsion#DenunciasUnsionTVSíguenos en nuestras redes sociales:Facebook: www.facebook.com/UnsionTVTwitter: twitter.com/UNSIONTVInstagram: www.instagram.com/unsiontvYouTube: Unsion TVWeb: www.unsion.tv Posted by UnsionTv Comunidad on Tuesday, April 14, 2020

Confirmado.net / Unsión tv

Comparte esto: Twitter

Facebook