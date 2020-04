Correa:“Se repartieron el Estado y hoy estamos llorando lágrimas de sangre”

Varios temas de la coyuntura nacional fueron abordados por el expresidente Rafael Correa en la entrevista concedida a Tele radio – Un café con JJ este día lunes.

Deuda externa: La realidad es que sembramos de obras el país

El ex mandatario recordó que el actual gobierno siempre le acusó de un sobre endeudamiento pese a que las mismas cifras oficiales decían lo contrario.

«El gobierno habló que la deuda era de 60.000 millones cuando en realidad en 2016 fue de 25.600 millones lo que representaba el 25.6% del Presupuesto General del Estado. La deuda total fue de 38.000 millones de dólares, el 38.2%».

Insistió que jamás su gobierno se pasó del coeficiente de la deuda, pese a ello tiene un juicio penal por la persecución de Celi. «Incluso si nos hubiéramos pasado el 40% no es un asunto de tipo penal».

La realidad es que sembramos el país de obras

La Revolución Ciudadana recibió una deuda de 10.000 millones de dólares, durante su gestión aumentó 15.000 millones pero las inversiones fueron de 90.000 millones de dólares.

«El país es más rico en 75.000 millones y eso se traduce en obras carreteras, hidroeléctricas en la parte productiva y en la parte social los hospitales, colegios, etc. Este gobierno no ha construido ni un solo poste de alumbrado público, la deuda externa ha subido del 25 al 37% y la deuda total del 35 al 50%»..

Renegociación de la deuda deuda

Correa señaló que es inevitable renegociar o hacer una moratoria de la deuda ya que estamos ante la peor crisis en la historia del país y la peor crisis que recuerde la humanidad en el último siglo.

«Esta es deuda legítima pero estamos ante un motivo de fuerza mayor reconocido en todos los códigos civiles de los países con experiencia mundial. Alemania en 1953 no pudo pagar su deuda, en Estados Unidos hay ciudades que no pueden pagar su deuda se declaran en banca rota porque no pueden pagar».

Lamentó que Ecuador haya pagado la deuda y al mismo tiempo haya retrasado el pago de sueldos a los maestros. «La remuneración al capital no se atrasa, pero al trabajo sí cuando debe ser al contrario, primero el ser humano antes que el capital», señaló Correa.

«A nivel internacional hay un fuerte movimiento liderado por Alberto Fernandez, Rafael Correa, Lula da Silva para la condonación o flexibilización de la deuda externa latinoamericana», dijo.

«El virus no no creo el gobierno pero sí la catástrofe», reiteró Correa en relación a la crisis sanitaria que vive el Ecuador.

Confirmado.net / Un café con JJ

Comparte esto: Twitter

Facebook