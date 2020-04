Correa: «Necesitamos gobierno o nos iremos directamente al precipicio»

Ecuador enfrenta una grave crisis sanitaria con 7161 casos positivos, 297 personas muertas, (adicional 311 fallecidas probables por la Covid-19) de acuerdo a los datos oficiales. A nivel global con los datos del Center for Systems Science and Engineering del John Hopkins, Ecuador se ubica en el puesto 22 con más casos de contagio en el mundo; segundo en América Latina detrás de Brasil, sin embargo es el país en la región con mayor cantidad de muertos per cápita.

El manejo gubernamental de la crisis ha sido criticado en diversas instancias del país y exterior. Los medios internacionales de comunicación advieten que la crisis ecuatoriana puede ser una advertencia para América Latina.

Ecuador ha tenido un pésimo manejo de la crisis

El 16 de marzo Rafael Correa expresidente de Ecuador (2007-2017) a través de su cuenta en twitter se pronunció sobre la grave crisis que vive el país, pidió unidad y planteó soluciones bajo principios éticos y técnicos.

En entrevista concedida al canal de Manabí Oromartv, Correa recordó que se mostró partidario de apoyar la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, sin embargo 10 días después se enteró que el régimen no había destinado recursos extras para la emergencia en salud.

«Luego anunciaron las 2 milones de pruebas que tampoco llegaron, pese a se requerían de al menos 100.00 pruebas tomadas, apenas se hicieron 15.000 en un mes. Lamentablemente el daño está hecho, los hospitales se caen a pedados sin personal médico, botaron 12.000 funcionarios de salud, rompieron el convencio que mantenía con Cuba con 400 medicos que no fueron reemplazados, no equiparon los hospitales porque supuestamente no habían recursos, sin embargo pagaron 325 millones de dólares de deuda externa»..