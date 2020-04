Ciudadan@s rechazan anuncios económicos de Moreno

Un amplio rechazo ciudadano al anuncio de medidas económicas dispuestas por Moreno se evidenció en redes sociales. Ciudadanos de diversos sectores consideraron que depositar la carga impositiva a la población y evitar la contribucuón a la banca y otros grupos poderosos no es la solución.

Aquí exponemos algunos de los comentarios.

NO MÁS SRES DEL GOBIERNO, NO MÁS.

Este país no aguanta más metidas de mano a los bolsillos de los ecuatorianos.

No pueden, cada vez que se genera una emergencia, clavar nuevos impuestos disfrazados de "aportaciones".

El problema económico del Ecuador es estructural …

— Juan Carlos Aizprúa (@jcarlosaizprua) April 10, 2020