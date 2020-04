Correa: «De tu voto depende que esta pesadilla acabe»

El Tribunal de Jueces integrado por Iván León, (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, sentenció por presunto cohecho agravado, a 8 años de prisión y 25 años de la pérdida de los derechos políticos al expresidente Rafael Correa, exvicepresidente. También fueron incluidos en la setencia de 8 años 10 ex funcionarios públicos y 10 empresarios.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador enfatizó que todo estaba prerarado y esto es parte del show.



Les dije que todo era un show y ya estaba preparado. Con filtración de ayer solo cambiaron tipo de autoría mediata por “dominio de organización”, a autoría mediata por “infracción del deber”, y pusieron agravantes porque están furiosos con filtración.

Me duelen mis compañeros. https://t.co/J4xxu7pd3W — Rafael Correa (@MashiRafael) April 7, 2020

Esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas.

Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años.

De tu voto depende que esta pesadilla acabe. https://t.co/TSo83MICa4 — Rafael Correa (@MashiRafael) April 7, 2020

La persecución sigue. Saben que no nos pueden derrotar en las urnas

Más temprano Rafael Correa concedió una entrevista al canal español 24 horas de TVE y anticipó lo que iba a decidr¡ir con el fallo judicial.

«Hoy día me van a condenar por ser jefe de una organización criminal dedicada a los sobornos, cuando en mi vida he aceptado o permitido un soborno», señaló.

Se refirió a la audiencia realizada en medio de la cuarentena con prohibición expresa del mismo Consejo de la Judicatura a excepción de los casos de flagrancia.

«Hicieron una excepción entre miles de casos solo para condenarme e inhabilitarme para las próximas elecciones, la persecución sigue no les interesa el país, no les interesa el bienestar de la gente, solo les interesa su odio y sus espacios políticos, saben que no nos pueden derrotar en las urnas quieren meternos presos para prohibirnos regresar a la Patria..»

Reiteró que se encuentra bien en Bélgica, pero le preocupa mucho lo que sucede en Guayaquil con los muertos en la calle y con la incertidumbre de que el país tendrá negativas consecuencias santitarias y económicas.

Confirmado.net / redes sociales / RTVE 24 horas

