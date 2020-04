Recomendaciones (no solicitadas) para el Gobierno (O) Calvin

Críticas, insultos, manifestaciones de indignación, rechazo, odio y hasta maldiciones, han recibido de parte de ciudadanos, periodistas, medios internacionales, sacerdotes, médicos y políticos, los personajes más visibles del gobierno del Ecuador.

Una aplastante e incontenible bola de nieve rueda con velocidad y fuerza hacia las autoridades, en medio de una pandemia que está matando a miles y dejando en la desocupación y la pobreza de manera acelerada a millones.

Dada la imperiosa necesidad que tenemos por luchar y solo luchar contra la pandemia, en medio del caos, la bola de nieve, irremediablemente hará su trabajo, no obstante, algunos debemos buscar un poco de cordura en medio de la locura social. En ese contexto me permito hacer unas recomendaciones estratégicas y tácticas, para que puedan las autoridades (son las que tenemos por lo pronto) hacer un mejor trabajo dentro de sus capacidades.

Por poco ortodoxas que le parezcan estas recomendaciones comunicacionales, les aseguro que funcionarán para el bien de todos en el Ecuador.

Que el Presidente emita un acuerdo o decreto que prohíba a toda autoridad a dar declaraciones, entrevistas, o atención personalizada a la prensa y cualquier medio de comunicación. Así como no subir absolutamente nada en sus redes personales.

Esto evitará que la vanidad y la desesperación por recuperar en algo la credibilidad, aceptación o bajar el rechazo de ciertas autoridades a todo nivel, y que tienen pretensiones políticas futuras, o se sienten políticos de carrera, les quite tiempo en estar madrugando para entrevistas, en vez de madrugar para revisar acciones que les permita combatir el virus, ayudar a los enfermos, enterrar dignamente a los muertos y alimentar a los más pobres. Las entrevistas no van a salvar más gente, no va a calmar el hambre de nadie, no van a enterrar a los muertos. Ya habrá tiempo para que respondan las demandas de la prensa.

Ojo no estamos diciendo que la información no es importante, por el contrario, es vital.

Ordenar al COE Nacional y los COE provinciales que emitan información clave, así como en los Ministerios de Salud, Policía Nacional, e instituciones que tienen la obligación de proporcionar información clave y en tiempo real si es posible. Utilizar las cadenas nacionales, SOLAMENTE, para emitir información clave que ayude a la población a tomar decisiones acertadas y bajar los niveles de angustia y sensación de abandono, no para dar reportes de lo bien que están haciendo el trabajo y las 2 o 3 nuevas acciones que van a realizar, o los millones que recibieron para comprar mascarillas, y demás. Armar una sala de prensa virtual especializada para responder 24/7 todas las inquietudes de la población a través de los medios de comunicación. Armar un equipo grande de redes sociales que se dedique a levantar información que emiten los ciudadanos en las redes, para atender sus denuncias, requerimientos, que reciban respuesta urgente, en tiempo real. Fortalecer el 911 (utilicen los cientos de funcionarios que pueden trabajar desde sus hogares). NO responder a nadie en redes, hacer una moratoria de reputación y demás, dejarse de ridiculeces utilizando a la “inteligencia” de la Secretaría para determinar “FAKE NEWS” y a un poco de periodistas que no tienen nada más que hacer en medio de tanta mortandad. Luego se recuperan con el favor de la Fiscal y la Contraloría, ustedes son expertos en eso. Pero por ahora por favor, escuchen el dolor y clamor ciudadano. No abandonen su país, todo minuto y esfuerzo cuenta. Dejen los sobrevuelos o si lo hacen háganlo en silencio, si salen a figuretear, que los selfies sean solo para sus amigos y familiares, a nadie le interesa cómo están cumpliendo con su obligación, lo que le interesa a la gente es saber, cómo van a evitar que el virus mate a los que resta de su familia, qué van a comer el día siguiente, y cuándo podrán empezar a trabajar. Dejen de hacer comparaciones con “el mundo”, se van a estrellar, con su “nadie estaba preparado para el virus”. La diferencia entre los países que están controlando bien la pandemia y no tienen muertos en las calles o pudriéndose en las casas son sus autoridades y las acciones que tomaron, y el gobierno del Ecuador es el mal ejemplo en el mundo entero, así que esa muletilla no les queda bien. Por último, ya estamos jodidos todos, por favor, no piensen en ustedes, el destino los escogió a ustedes (lamentablemente) para que sean quienes manejen la crisis, y es su obligación histórica pensar en la gente, no en la foto, ya olvídenlo, de esta no se recupera nadie. Van a tener que cargar con esta historia sobre sus hombros, a estas alturas, por una sola vez, hagan algo sin cálculo político o mediático, por una sola vez despréndanse de sus intereses particulares y cumplan su misión, si no, y sería un acto de gran humanidad, DEN UN PASO AL COSTADO.

