Correa-Caso «Arroz verde»: «Ya tienen la sentencia».

En las próximas horas la justicia ecuatoriana codenará a Rafael Correa expresidente del Ecuador 2007-2017, acusado de supuesto «autor mediato por dominio de la organización», en el caso «Arroz Verde», autodenominado por Fiscalía como caso «Sobornos».

El mismo Rafael Correa anticipó en su cuenta de twitter la mañana de este lunes. «Ya tienen la sentencia».

«No hay ningún “soborno” – Archivos forjados (la prueba no fue aceptada) – “Perita” no es perita. – “Prueba” préstamo $6.000 de fondos propios – Cuadernos falsos – Juez encargado. Pero no les importa nada. Ya tienen lista la sentencia..», insistió sobre las debilidades e incosistencia en el caso.



Condena lista como “autor mediato por dominio de la organización”

Correa reiteró que la condena está lista como «autor mediato por dominio de la organización”, teoría de Roxin» que por primera vez en la historia la teoría de ROXIN se aplicaría para un caso de cohecho. Fue hecha para atentados a DDHH. – El mismo Roxin (vive en Alemania) explica que su teoría es para otra cosa. –

Zambrano Pasquel desbarata teoría de Fiscalía en contra de Correa sobre “autoría mediata”.

El abogado Alfonso Zambrano Pasquel, especialista en derecho penal, rechazó la teoría denominada “autoría mediata” que la Fiscal presentó en contra de Rafael Correa en el contexto del Caso “Arroz Verde”.

“La Fiscalía General del Ecuador mantiene como teoría del caso contra el ex presidente Rafael Correa Delgado la “autoría mediata” mediante un aparato organizado de poder por dominio de organización (…) como hemos dicho en el alegato final y nos ratificamos hoy, sin pruebas, mediante simples suposiciones y sin duda la Fiscalía ha dado muestras de actuar sin objetividad y con manifiesta parcialidad en contra del ex presidente Rafael Correa Delgado”, señaló.

Zambrano Pasquel, Profesor de derecho penal, procesal penal, criminología y política criminal con 47 libros publicados en Ecuador, Perú ,Argentina y Colombia y Posgrado en Derecho Constitucional, reiteró que Correa lideraba una estructura de poder organizada política y no criminal como dijo la Fiscal.

“Históricamente gracias a esa estructura de poder político llega a la presidencia el licenciado Lenín Moreno, el apareció por esa estructura de poder que durante 10 años se organizó en el Ecuador con el liderazgo de Rafael Correa, pero era una estructura de poder político que actuaba dentro de un estado de derecho”.

Lo que no está probado en el proceso no existe

Zambrano Pasquel sostuvo que la Fiscalía trata de ratificar la “autoría mediata” del caso con base de suposiciones, conjeturas y sin pruebas.

“El presidente Correa era líder de una organización política no de una organización criminal. (…) El presidente Correa como tal no se apartó de su rol propio como Presidente, en consecuencia sino se apartó de su rol no se le puede imputar un resultado delictivo. La conducta del presidente Correa fue neutral o neutra”, agregó.

Sobre la acusación de la Fiscal respecto a que Correa se habría beneficiado de los 6.000 dólares producto del soborno de Odebrecht, Zambrano Pasquel dijo que “es una mentira absoluta y total”. Los 6.000 dólares que le dieron de préstamo al presidente Correa provenían del denominado Fondo de Solidaridad que existió hasta el 2015 en la Presidencia de la República.

También dijo que es “falso” que por la actuación del presidente Correa se hayan otorgado contratos por el doble de precio, con un sobreprecio del 200%.

“La señora Fiscal presenta como prueba tres páginas de contratos que por supuesto existieron, pero no existe un solo peritaje que determine sobreprecios, no hay un solo informe de Contraloría en ese sentido”.

Finalmente dijo que sobre Alexis Mera no hay pruebas de que haya recibido un solo centavo.

“Por allí apareció Pedro Espinoza un asesor que dice que retiró los sobres manila de manos de la señora Pamela Martínez y se lo llevó al doctor Mera, pero el no dice que era dinero, ni vio dinero, ni contó dinero, ni ha firmado recibo por dinero..”

Recordó la frase que decía el jurisconsulto, doctor Jorge Zavala Baquerizo. “La única manera de llegar a la verdad de los hechos es a través de la prueba”.

“Contra el presidente Correa no hay ninguna prueba, no obstante la Fiscalía mantiene una acusación y una teoría del caso insostenible porque falta a la verdad de los hechos”, insistió.

Confirmado.net / Informa Ecuador / @AzambranPas

Comparte esto: Twitter

Facebook