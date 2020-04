Este vídeo con cadáveres en bolsas negras es de Guayaquil (Ecuador) no de Nueva York o Madrid

Hay mucha polémica en España y en Ecuador sobre un vídeo donde aparecen cadáveres hacinados en el suelo en bolsas negras. Se ha dicho de él que es Madrid, Nueva York, Barcelona… Hasta se ha acusado al expresidente Rafael Correa de mover un vídeo falso por decir que el vídeo estaba grabado en Ecuador. Y sí lo está. La realidad es que el vídeo fue grabado en el Hospital General Norte IESS Los Ceibos de Guayaquil (Ecuador). Os lo explicamos.

En el segundo 19 del vídeo se puede escuchar la voz del sistema de megafonía del hospital que dice: «Hospital General del Norte».

Gilbert Loor Zambrano

En el segundo 28 se puede leer un cartel en uno de los cuerpos «Zambrano Loor GIlbert». Una búsqueda de esa persona ( Gilbert Loor Zambrano) da como resultado que es un ciudadano ecuatoriano residente en Guayaquil.

Aunque ya lo han borrado, es accesible a través de archive.org las condolencias que la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Guayas ACBIR hizo por el fallecimiento en Guayaquil de Gilbert Zambrano Loor este mes de marzo.

En contenido que afirma que Gilbert Horacio Zambrano murió en Pekín es de 12minutos.com una página para crear contenido falso

Para intentar argumentar que Gilbert Horacio Zambrano no murió en Guayaquil se está viralizando una captura de un contenido con formato de noticia que afirma que «Gilbert Zambrano Loor murió a los 87 años en Pekin a causa del Covid-19». Comos os decimos es un contenido creado en la página 12minutos.com donde un usuario puede crear contenidos falsos.

Búsqueda inversa de las imágenes del vídeo

En una búsqueda inversa de las diferentes imágenes que componen el vídeo, hemos encontrado que también se mueve como si se hubiera grabado en Ecuador. Concretamente, hemos visto una imagen en la que aparece una señal del hospital que reza «control de acceso».

La forma que tiene la señal y los colores son los mismos que utiliza el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos de Guayaquil (Ecuador), tal y como se puede ver en este vídeo. De hecho, el mismo diseño de las señales también aparece en las fotos del Hospital IESS Los Ceibos, disponible en internet.

Por lo tanto, no es cierto que este vídeo se haya grabado en España o en Nueva York: las imágenes de los cadáveres hacinados en el suelo han sido tomadas en el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos de Guayaquil (Ecuador).

El hospital de Nueva York del que se dice pertenecen las imágenes de los muertos en el suelo también niega que sean imágenes de su centro

La cuenta de Twitter creada en enero de 2020 «Sin filtros» afirmó que las imágenes eran «montones de cadáveres se acumulan en el Hospital del 76 Park Avenue». El Hospital Lenox Hill ubicado en esa dirección ha negado que la parte del vídeo de las bolsas negras en el suelo que mueve dicha cuanta sea de su hospital. Como os decimos los cadáveres en el suelo en bolsas negras son del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos de Guayaquil.

Lenox Hill hospital @lenoxhill please could you confirm if this video corresponds to your hospital. 👇🏻 @NorthwellHealth https://t.co/qoK6mn7C4w

