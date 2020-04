Correa: «Hay que garantizar la estabilidad laboral, despedir trabajadores en estos momentos es criminal»

180 países en el mundo se encuentran contagiados por la covid-19 con 857.957 casos infectados y 42.139 muertes de acuerdo a datos publicados por el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de Johns Hopkins. Ecuador se ubica en el puesto 29 a nivel mundial y Guayaquil en el sitial 35.

De acuerdo a los datos oficiales publicados por la Secretaría de Riesgos anunciados a las 17h00 de este martes, son 2.302 casos infectados, 79 personas fallecidas, aparte de 62 muertos probablemente con la covid-19. Estos datos ubican a Ecuador en el tercer lugar de infectados en América Latina detrás de Brasil y Chile, pero en primer lugar en la región en casos infectados y muertes per cápita.

En entrevista concedida a radio Visión de Cuenca, Rafael Correa considera que Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis en la región o probablemente en el mundo

«Ahí están las cifras, no es mi opinión, nos están destrozando han manejado terriblemente mal la emergencia porque no hay liderazgo hay un gobierno ausente, porque habían hecho pedazos la salud, porque Sonnelholzner es el candidato presidencial del gobierno y está haciendo campaña, porque María Paula Romo es una mujer brillante para la perversidad pero absolutamente incompetente para la gestión, lo mismo que Roldán, no están para eso y eso es parte de la honestidad, estamos hablando de la supervivencia de la Patria sino son competentes, lo dicen las estadísticas, no lo dice Rafael Correa, lo dice la BBC de Londres, lo dicen los principales análisis, hay que dar un paso al costado porque no se trata de ganar o perder una elección, de izquierda o derecha, estamos hablando de vidas, de muertes, de la supervivencia de la patria»

Falta mucha política pública macro, micro y sanitaria

Correa señaló que el gobierno con un estado de excepción tiene una aplia facultad para adoptar decisiones, hay que ser criticos porque asumimos como normal las más grandes monstruosidades, no hay problema que pidan suspender las elecciones, pero no pagar la deuda externa eso jamás.

«Aquí se necesita nuevamente política pública que es lo que le ha faltado al gobierno, no hay política sanitaria, no hay política económica macro ni micro. Política macro: controlar que no salgan dólares, generar ingreso fiscal con aranceles, no solo subir el IVA que puede generar ingreso fiscal, buscar financiamiento en el mismo Banco Central. Política micro: que hace la gente que está sin trabajo, hacer una moratoria de pago de créditos a la banca, hay que garantizar la estabilidad laboral, las empresas comenzaron a despedir trabajadores, eso es criminal..».

En la entrevista que duró aproximadamente una hora, también se refirió a la infraestrutura de salud existente en Ecuador, a la crisis del IESS, a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, entre otros aspectos.

