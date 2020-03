Generación de conocimiento de China es fundamental en combate mundial de COVID-19, dice experto ecuatoriano

El rol de China en la generación de conocimiento sobre el comportamiento del nuevo coronavirus ha sido fundamental para el combate global de la pandemia, afirmó el experto ecuatoriano en epidemiología mundial, Esteban Ortiz.

«Me parece que el papel de China ha sido fundamental en la generación de información importante para que los países con menos recursos podamos tomar decisiones basados en la información que ellos nos proveen», dijo Ortiz en entrevista con Xinhua.

El especialista con estudios en biomedicina, inmunología y fisiología agregó que los conocimientos de China permiten entender cómo se comporta el virus y, en un futuro muy cercano, poder estar hablando de tratamientos experimentales, de futuras vacunas y de comportamientos epidemiológicos.

«Yo creo que ha sido fundamental el apoyo definitivamente», apuntó Ortiz.

En este sentido, el profesor investigador de la Universidad de las Américas valoró la solidaridad y apoyo que ha dado China al mundo, incluido Ecuador, uno de los países con más contagios por la COVID-19 en América Latina.

«La reciprocidad de China hacia el mundo dando implementos, insumos médicos e información ha sido gratificante», ponderó Ortiz, al tiempo que destacó la relación amigable que une a ambos países.

Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, la cifra de muertos por la COVID-19 ascendió a 58 y los casos confirmados de contagio a 1.924.

El especialista ecuatoriano consideró que ha sido fundamental que el resto del mundo «tome como ejemplo positivo lo realizado en China» para contener la pandemia.

«Creo que el ejemplo de Wuhan y Hubei y de otras zonas de China ha sido fundamental para poder entender cómo se comporta el virus y cuáles son las estrategias de contención», sostuvo.

A su juicio, es «vital» entender que en este proceso global de pandemia la articulación y la comunicación entre países y la colaboración internacional es fundamental para poder detener este virus que afecta a todos.

«Que si no mitigamos, no lo suprimimos, no lo controlamos en una zona del mundo, se vuelve nuevamente una zona de contagio a futuro de la población. Por lo tanto, considero sumamente importante todo el apoyo que ha hecho» China, expuso.

En ese contexto, expresó su rechazo a las actitudes de estigmatización hacia el país asiático, y dijo que «estigmatizar es lo menos que nos conviene como sociedad».

«Nosotros conocemos que la transmisión viral de un animal a un ser humano es un proceso biológico normal y conocido por la humanidad», expuso, al anotar que aún se investiga el origen del virus.

Según el experto, en muchos sectores del planeta se puede eventualmente ocasionar este tipo de transmisión viral, por lo que «no cabe estigmatizar a China».

Por Elena Chuquimarca / AGENCIA XINHUA

Comparte esto: Twitter

Facebook