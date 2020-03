Correa: «Hay que movilizar el ahorro a la inversión, garantizando adecuada liquidez».

El Banco Central del Ecuador (BCE) realizó una operación a corto plazo para obtener financiamiento por USD 300 millones a cambio de 15 toneladas de oro de las reservas del Central.

Según informa El Comercio, el préstamo se refleja en el boletín semanal del BCE, emitido el pasado 20 de marzo del 2020. Se trata de un mecanismo similar al que el banco usó el pasado 27 de diciembre del 2019.

Objetivo A1 macroeconómico: movilizar el ahorro a la inversión, garantizando adecuada liquidez

Rafael Correa expresidente ecuatoriano que gobernó 10 años 2007-2017, señaló que ante la evidente falta de liquidez en el país, es urgente mvilizar el ahorro a la inversión, garantizando adecuada liquidez».

Se refirió a las declaraciones de la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, quien señaló que esta operación es parte de una gestión apropiada «ante la falta de ahorros que en éstas épocas de crisis hubiesen funcionado».

«Para la gerente del Banco Central: Ahorro NO implica liquidez ni viceversa. Si gano 1000, gasto 1200, y me prestan 500, tengo 300 de liquidez, pero no ahorro. Si gano 1000, gasto 800 y pongo 200 en plazo fijo, tengo ahorro, pero no liquidez. ¿Es tan difícil?»

Correa recordó que la semana pasada el gobierno pagó 324 MMUSD a tenedores de bonos.

«Semana pasada pagaron 324 MMUSD a tenedores de bonos. Hoy, ponen como colateral 15 toneladas de oro (alrededor de 780 MMUSD) para obtener desesperadamente 300 MMUSD. Tres años defendieron la ineptitud y el odio. Estas son las consecuencias.»

