Correa: «El país va a una CATÁSTROFE sanitaria, económica y democrática».

El gobierno del Ecuador decidió priorizar el pago de la deuda externa – bonos 2020 – en lugar de utilizar esa liquidez para enfrentar el grave problema del COVID-19.

El ministro Martínez insitió esta mañana que están actuando con resposabilidad. «Estamos actuando con la responsabilidad que amerita las circunstancias; esto nos permitirá tener un mayor alivio en el pago de la deuda este año».

La resolución gubernamental provocó una ola de críticas de diferentes sectores. El expresidente de la República, Rafael Correa sostuvo que Ecuador vive una situación sin precedentes, como también la ineptitud e irresponsabilidad del Gobierno.

«El país va a una CATÁSTROFE sanitaria, económica y democrática. La situación es sin precedentes, como también lo es la ineptitud e irresponsabilidad del Gobierno. No me equivoqué y me ratifico: es urgente lograr conducción en esta inédita crisis. Ya es cuestión de supervivencia.»

El país va a una CATÁSTROFE sanitaria, económica y democrática.

La situación es sin precedentes, como también lo es la ineptitud e irresponsabilidad del Gobierno.

No me equivoqué y me ratifico: es urgente lograr conducción en esta inédita crisis.

Ya es cuestión de supervivencia. https://t.co/UsA8gZFa3Z — Rafael Correa (@MashiRafael) March 24, 2020

Otros pronunciamientos

Tienen el chip al revés. Con tal de servir a los tenedores de la deuda. pic.twitter.com/tiE9e1UAQU — Augusto Tandazo B. (@augustotandazo) March 24, 2020

*️⃣URGENTE: Ecuador anuncia el pago de deuda externa por $300 millones “a cambio de recibir $3.000 millones”, dice ⁦@RichardM_A⁩ con un riesgo país por encima de los 6 mil puntos!! Que los expertos hablen porque está claro quién manda en este país: los acreedores! 🦠 pic.twitter.com/uTGVZWw2KM — Ruta Krítica (@RutaKritica) March 24, 2020

GOBIERNO ANUNCIÓ QUE PAGÓ 320 MILLONES A WALL STREET Hace pensar que si no se pagaba, el FMI no desembolsaba $500 millones en la segunda mitad de abril. Sin embargo, el acreedor de esta deuda no era FMI. Menciona futura reorganización consensuada de deuda externa pendiente. — Observatorio de la Dolarización (@dolarizacionEc) March 23, 2020

La historia contará que un día el país se enfermó, una pandemia lo atacó ferozmente y un gobierno decidió firmar la sentencia final para un pueblo que clamaba por salud, pero ellos privilegiaron el pago de la deuda. Aún podemos cambiar esa historia #NoPagoDeudaExterna https://t.co/JJmj5fn07G — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 24, 2020

Confirmado.net / Redes Sociales

Comparte esto: Twitter

Facebook