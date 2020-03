El ahorro y la generación del patrimonio público como prioridad nacional – Análisis Marcelo Varela

Compartimos un análisis del economista Marcelo Varela sobre el ahorro y la generación del patrimonio público como prioridad nacional, publicado en el portal de noticias Informa Ecuador.

Nuevamente, y ahora con el grave problema del coronavirus, y su alto contagio y letalidad, desde el gobierno de Moreno y los medios de comunicación, se habla que la situación se agrava porque en el gobierno de Correa “no se dejó ningún ahorrito para enfrentar la crisis del coronavirus”.

Yo le pregunto al gobierno y a los pseudo periodistas, ¿No es ahorro haber construido hospitales, centros de salud, hidroeléctricas, laboratorios para escuelas, colegios, universidades, etc.? ¿No es ahorro para las empresas, tener trabajadores más eficientes porque mejor educación y mayor salud? ¿No es ahorro dejar de importar energía a Colombia y Perú, en promedio más de 1.000 millones de dólares anuales? ¿Es ahorro el no cobro de multas, intereses, recargos y demás, por más de 7.500 millones de dólares, tanto en el ámbito tributario y laboral? ¿No es ahorro endeudarse a menor tasas de interés y generar inversión pública, y por tanto patrimonio público? ¿entonces de que ahorro hablan señor gobierno y pseudo periodistas?

En el ámbito de las finanzas públicas, el ahorro depende de las necesidades que tiene un país y su población. Luego de cerca de 3 décadas (1980 – 2006), donde el país estaba sumamente endeudando y no existía obra pública, las necesidades del país y de la población eran mayores, por tanto, a partir del 2007 se debía enfrentar esa situación, y se la hizo muy bien, vía inversión y gasto público, esto es generar ahorro y por tanto patrimonio público. Pero desde la visión neoliberal de este gobierno, desde la visión de los economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes), ahorro significa no construir nada, no invertir en nada, no gastar en nada. ¿Realmente esto es ahorro público? ¿Qué hubiese pasado en este problema del coronavirus si no existiesen los hospitales, si la capacidad hospitalaria no se la hubiese ampliado? Entonces, ¿por qué la situación de medicina pública, está por colapsar? Porque el gobierno de Moreno botó a médicos, enfermeras y ayudantes, a epidemiólogos, redujo la compra de insumos médicos, medicinas, y lo hicieron así, porque estos neoliberales, piensan que ahorro es reducir inversión y gasto público. No señores, eso no es ahorro.

Entre 2007 a 2017 se llevó a cabo la generación de activos públicos mediante la obra pública, para ello se construyeron 21 hospitales nuevos, 37 hospitales financiados y en ejecución, 74 centros de salud tipo C, 27 centros de salud tipo C financiados y en ejecución, 833 infocentros educativos, 8 hidroeléctricas, 6 mega proyectos, 7.000 laboratorios para colegios y universidades, 4 universidades nuevas, ampliación de 22 universidades públicas, 3 nuevos institutos públicos, 428 escuelas nuevas, 196 nuevas vías, 1.000 centros infantiles del Buen Vivir, 176 UPC (unidades de policía comunitaria), 825 grandes obras en provincias, 9.790 km de carreteras, miles de km en fibra óptica para CNT, se repotenció la refinería de Esmeraldas para procesar cerca de 280.000 barriles de pe´troleo diario. Esto generó más de 90.000 millones de dólares en activos públicos, y el ahorro de más de 6.500 millones de dólares anuales en medicina, educación y energía eléctrica. El dejar de comprar energía a Colombia, Perú y a las barcazas de ciertos políticos ecuatorianos (porque no son empresarios), ahorra al país más de 1.300 millones de dólares anuales, 1.000 millones por las hidroeléctricas, y 300 millones por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Todo ello ha generado ahorro al país, además de mayores activos y por tanto mayor patrimonio durante el gobierno de Rafael Correa.

Entonces, esta política neoliberal nefasta de este gobierno ha dejado indefenso a la ciudadanía, porque los servicios de salud se han visto reducidos, más no por que el gobierno anterior no le dejó ahorritos. Si este gobierno de Moreno hubiese querido tener más ahorritos, debió haber cobrado a los grandes evasores (malos empresarios) más de 7.500 millones de dólares, tanto en el ámbito tributario y laboral; 4.500 millones de dólares por remisión tributaria, más de 2.000 millones de dólares por juicios en firmes de empresas fantasmas; más de 1.000 millones de dólares por deudas laborales y patronales. ¿entonces de que ahorro hablan señor gobierno y pseudo periodistas? ¿Dónde está el ahorro generado en este gobierno? Estas estimaciones deben ser consideradas como órdenes de magnitud y no como certeza de magnitud.

¿Cuánto ha sido la generación de activos en estos casi 3 años de gobierno de Moreno? Prácticamente ninguna, es más se han vendido activos por más de 200 millones de dólares y se pretende vender las empresas públicas que representan más de 40.000 millones en activos ¿Cuánto ahorro ha generado este gobierno de Moreno, en su período? El ahorro generado por lo realizado previamente a su gobierno, es decir, el ahorro que ahora obtiene el gobierno de Moreno, es el ahorro generado por toda la inversión pública del gobierno de Correa. Solamente un ciego neoliberal y con un odio profundo (porque se afectó en el gobierno de Correa a quienes manejan el país hoy), no puede ver que se generó ahorro. Esta generación de ahorro, se muestra también en el siguiente cuadro.

El cuadro muestra que en el período 2007-2016, a pesar de tener como porcentaje del Presupuesto General del Estado: menor financiamiento, menores recaudaciones, menor gasto en sueldos y salarios, existió mayor inversión pública, y por tanto mayor ahorro.

Además, se hablo tanto de las ventas anticipadas de petróleo y se ha dicho desde el gobierno de Moreno y los pseudo periodistas, que fue un desfalco al país, y una pérdida. El siguiente cuadro muestra las obligaciones adquiridas por venta de petróleo, ¿dónde ha ido a parar esta venta de petróleo anticipada en el gobierno de Moreno? a los bolsillos de alguien porque inversión pública no ha existido ¿Dónde fue a parar la venta de petróleo anticipada en el gobierno de Correa? Definitivamente a la inversión pública, y las estadísticas lo muestran así.

Pero, ¿cuál fue el monto de endeudamiento del gobierno anterior y cuál es el monto de endeudamiento de este gobierno? Entre mayo 2017 a marzo 2020: Deuda por 24.239 millones en 34 meses. Gobierno anterior se endeudó en la misma cantidad al cabo de 9 años y 9 meses (117 meses), al pasar la deuda de 10.205,3 millones en agosto de 2007 a 24.426,4 millones en septiembre de 2016 (Fuente Banco Central del Ecuador). ¿Dónde ha ido a parar este fuerte endeudamiento del gobierno de Moreno? Y a pesar de ello hablan estos neoliberales que no hay ahorro ¿Por qué no existe ahorro, neoliberales? Ya saben la respuesta.

De la misma manera, la información estadística pública muestra cómo se recibió el país en 2007 y cómo se dejó el país el 2016, respecto a indicadores de sostenibilidad fiscal. La diferencia en estos 3 períodos es ¿dónde ha ido a parar el endeudamiento? ¿de qué ahorro se habla? ¿Cuándo existe ahorro, cuando se invierte o cuando no se invierte? ¿Cuándo existe ahorro, cuando hay endeudamiento con retorno (inversión pública) o cuando el endeudamiento es sin retorno?

Los procesos de endeudamiento han generado por un lado activos públicos y por el otro lado ningún activo público, y esto ha afectado el patrimonio público, mismo que puede servir para futuros procesos de endeudamiento.

Activos públicos / deuda pública externa (en millones de dólares): 90.000 / 16.600 = 6,5 veces activos sobre deuda en el Gobierno de Rafael Correa.

Activos públicos / deuda pública externa (en millones de dólares): 50.000/24.423 = 3,6 veces activos sobre deuda en el Gobierno de Moreno. Si se considera la venta de empresas públicas: hidroeléctricas, Banco del Pacífico, CNT, cuyos activos bordean los 40.000 millones de dólares, la relación se reduce a 2,04 veces activos sobre deuda. ¿De que ahorro hablan neoliberales?

Pero el patrimonio también muestra la generación de ahorro que se acumula, siendo el patrimonio la diferencia entre activos y pasivos:

Patrimonio = activos – pasivos externos (en millones de dólares): 90.000 – 16.600 = 73.400 millones de dólares en el gobierno de Rafael Correa.

Patrimonio = activos – pasivos externos (en millones de dólares): 90.000 – 24.423 = 65.577 millones de dólares en el Gobierno de Moreno. El patrimonio se reduce en 8.000 millones de dólares. Si se considera la venta de empresas públicas: hidroeléctricas, Banco del Pacífico, CNT, cuyos activos bordean los 40.000 millones de dólares, el patrimonio será de 25.577 millones de dólares. Es decir, si se venden las empresas del país, el patrimonio perdido durante este gobierno será de 47.823 millones de dólares. Por ello, hay que evitar la privatización.

¿Ahora entienden neoliberales porque el riesgo país es altísimo? Porque si se indica al mercado internacional, que el estado va a vender activos y esto implica reducción de patrimonio, entonces se sabe que el país no tiene la condicionalidad ni para garantizar deuda peor para pagarla. ¿De qué ahorro hablan neoliberales? Si se indica al mercado internacional que una Ley de Fomento Productivo (Trole I y II) no va a cobrar impuestos por hasta 20 años, el país no va a tener recursos para cumplir con los compromisos de deuda. ¿Ahora entienden neoliberales porque el riesgo país es altísimo? A pesar de toda esta implementación neoliberal basada en la reducción de inversión y gasto público, y a pesar de tener mayores ingresos y mayor endeudamiento durante el Gobierno de Moreno, el ahorro no existe. Por favor neoliberales empiecen a sincerarse y a ser coherentes.

Pero a esto indicado arriba, consideremos que la Ley de Fomento Productivo I y II no generará en las finanzas públicas incremento de impuestos por 20 años y el déficit fiscal se mantiene en el 5% del PIB, al cabo de 20 años la deuda suplementaria acumulada equivaldría a 100% del PIB. Y si el gobierno no intenta pagar el principal y solo paga los intereses a esa tasa de interés de 5% (considerando el pago de deuda americano), el gobierno tendría que pagar 5% del PIB a los poseedores de esa deuda pública suplementaria y de ese modo hasta el fin de los tiempos. Esto muestra que la deuda pública llevada a cabo por mucho tiempo con reducciones a los impuestos, es un mecanismo al servicio de la acumulación del capital privado. Esta práctica de no ahorro se está aplicando en el Gobierno de Moreno. No hay ninguna forma de ahorro, sino de reducción de activos y patrimonio públicos.

Entonces, de que ahorro público hablan neoliberales, que no se mienta más al país¡¡

“De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes”. (Jules Renard, 1864-1910).

Informa Ecuador / Marcelo Varela/ @MarceloVarelaE

Confirmado.net

Comparte esto: Twitter

Facebook