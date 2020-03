Ministra de Salud renuncia por no recibir recursos para enfrentar la crisis del COVID-19

Sorpresivamente la ministra de Salud, Catalina Andramuño renunció a su cargo por no recibir recursos del gobierno central para enfrentar la crisis del COVID-19 en Ecuador que hasta el momento deja 532 casos confimados; 7 muertos; 1203 en el cerco pelidemiológico; 3 casos recuperados y 870 con sospecha.

«El ministerio de salud viene preparándose desde el mes de diciembre del 2019, para esta crisis sin embargo enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado, le adjunto el oficio No. MSP-CGAF-2020-0193-M de hoy 21 de marzo del 2020 suscrito por el Ing. Miguel Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Salud Pública, CARTA COORDINADOR GUEVARA donde dice que hasta el momento no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad competente, para el manejo de la emergencia», dijo Andramuño en carta dirigida al presidente de la República.

También denunció que ciertos funcionarios que no indetificó trataron de imporner sus criterios sin conocimiento de salud pública ni de la realidad frente a esta situación.

«Sin embargo durante la crisis del Covid 19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno. Con este antecedente, también me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación».

