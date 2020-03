Frente a la propuesta neoliberal del plan de emergencia económica nacional, existen alternativas idóneas – Análisis Marcelo Varela

Frente al panfleto de economistas neoliberales, los economistas OCP (Ortodoxos, Conservadores y Prudentes) al cual le denominan “Plan de Emergencia Económica Nacional” se debe dar una respuesta real, considerando que todos estos economistas eran quienes defendieron el proceso de dolarización, y ahora se dan cuenta que cuando los países vecinos deprecian la moneda, el país es afectado.

Asumen que “el impacto en la economía ecuatoriana es adverso porque carece de ahorros, ya que el gobierno anterior fue irresponsable”. ¿Es irresponsable invertir en hospitales, médicos y en salud pública? O ¿es irresponsable no invertir y ahorrar como se hizo desde los años 80 del siglo pasado hasta 2006 y desde 2017 hasta la fecha? ¿Qué le hubiera pasado al país, hoy con este problema de coronavirus, si entre 2007 a 2016 se seguía con la misma política económica de no invertir, reducir el tamaño del estado, reducir el gasto público, y ahorrar? Si con la reducción del estado y de la inversión pública entre 2017 y 2019, el sistema de salud no puede enfrentar este problema del coronavirus, ¿imaginemos que hubiese pasado si no existía esa gran obra pública en salud llevada a cabo entre 2007 a 2016? Si ahora son los nuevos hospitales públicos los que podrán enfrentar el problema y recibir a los contagiados, aunque no de la manera correcta por aplicar la ideología del neoliberalismo.

Muy de acuerdo con este grupo de neoliberales que indican “El gobierno adolece de una aguda escasez de divisas y un enorme déficit, sin acceso a nuevos créditos”. Totalmente de acuerdo, la pregunta es ¿porqué se adolece de dólares? Porque sacan las oligarquías económicas y financieras, los dólares del país. Porque a este gobierno neoliberal se le ocurrió reducir en 50% el impuesto a la salida de divisas, para beneficiar a las oligarquías económicas y financieras. Porque al adoptar la dolarización, se eliminó la capacidad de tener política cambiaria. Esas son las verdaderas razones.

Señalan que “el gobierno tiene un enorme déficit”, por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Pero porque existe este enorme déficit fiscal? Porque a este gobierno neoliberal se le ocurrió eliminar salvaguardias, y las importaciones entran indiscriminadamente al país, esto produce déficit comercial, y todo déficit comercial se convierte en déficit fiscal. Existe déficit fiscal porque a este gobierno se le ocurrió endeudarse salvajemente sin tener capacidad de pago, porque implementó una ley de fomento productivo que hace que las oligarquías (se llevan el 60% del ingreso nacional) no paguen impuestos hasta por 20 años, por el hecho de invertir. Existe déficit fiscal porque a este gobierno se le ocurrió reducir la inversión pública y con ello eliminar el efecto multiplicador y acelerador de la inversión pública, ya que quien lleva a cabo la inversión pública (construcción de carreteras, hospitales, escuelas, etc.) es el sector privado, por tanto, reducir inversión pública es reducir inversión privada, y por tanto los ingresos del gobierno se reducen por menor actividad económica. Existe déficit fiscal porque a este gobierno se le ocurrió despedir a trabajadores del sector público, así como la masa salarial, y con ello, se contrajo el consumo. Si la inversión se reduce en más de 3.000 millones, el consumo también lo hará en la misma medida. Si la masa salarial se reduce en más de 2.000 millones, el consumo también lo hará en la misma magnitud.

Estos economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes) ni siquiera tienen la capacidad de entender la ecuación macroeconómica fundamental que se enseña en primer semestre de economía (a veces pienso que estudiaron en la facultad de administración y contaduría y les entregaron el título de economista). Pero la ecuación macroeconómica fundamental del crecimiento económico es: PIB = C + I + G + (X – M). Por tanto, en esta economía de la estupidez, ellos manifiestan que se requiere un ajuste fiscal y para ello se debe reducir gasto público (- G), inversión pública (- I). ¿Qué genera una reducción de G e I en la economía? Que la economía se contraiga.

Señalan, se requiere eliminar cualquier traba al comercio internacional, por ello se debe eliminar salvaguardias y firmar TLCs a diestra y siniestra. Esta situación hace que las importaciones (+ M) sean mayores, así como el producto nacional es reemplazado por importaciones. ¿Qué genera un incremento de M en la economía? Que la economía se contraiga, y los grandes beneficiarios de estas medidas son importadores y grandes exportadores.

Señalan estos OCP “La empresa privada, que ya tenía enormes dificultades para competir con el exterior, ahora confronta una brutal contracción de la demanda como consecuencia de las medidas para prevenir la expansión del coronavirus”. ¿Acaso estos contadores que fungen de economistas no se dieron cuenta nunca que tener una economía dolarizada nos hacía un país caro, y por tanto perdíamos competitividad? ¿Entonces porque aplaudieron y apoyaron el proceso de dolarización? Simple y llanamente porque ese proceso beneficiaba a las oligarquías financieras y económicas. ¿Acaso estos OCP no se dieron cuenta que lanzarse al libre comercio, en un bobo aperturismo era perjudicial para nuestra economía, ya que mayor dependencia nos hace más vulnerables a shocks externos? ¿Acaso estos OCP no han visto lo que ha hecho Donald Trump, restringir las importaciones chinas por más de 600.000 millones de dólares, para proteger la producción y empleo? ¿Acaso estos OCP no han visto que Donald Trump está en desacuerdo con el NAFTA (TLC entre Canadá, México y EEUU) porque es perjudicial?

Y continúan con el absurdo al señalar “Estas circunstancias extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. El paquete de medidas recientemente anunciadas por el gobierno ayuda a aliviar transitoriamente su problema de caja”. Y la respuesta extraordinaria es ampliar las medidas neoliberales;

Reducción de gasto público, 1.400 millones de dólares, 800 millones en compra de bienes y servicios, y 600 millones de inversión pública.

Eliminación de más instituciones del estado, que implicará mayores despidos. La meta del FMI es 180.000 despidos.

Reducción de los salarios en el sector público vía contribuciones, desde 801 dólares a 1.500 dólares contribuirán con el 4%, de 1.501 dólares en adelante contribuirán con el 8%, esto representará cerca de 600 millones de dólares.

Vehículos de más de 20.000 dólares pagarán 5% sobre el avalúo. Esto representará cerca de 380 millones de dólares.

Si estas medidas generan reducción del gasto público, del consumo, de la inversión, y se aplica a la ecuación macroeconómica fundamental: PIB=C+I+G+(X-M), se necesitaría que la economía crezca 4,3 puntos porcentuales para tener una economía sin ningún crecimiento. Por tanto, estas medidas neoliberales son contraproducentes, son medidas pro cíclicas, que hacen que la situación se agrave aún más. Son medidas que siguen privilegiando a los más ricos, y el objetivo principal de estas medidas es entregar las empresas del estado al sector privado, este es el fin principal de estas medidas, la privatización de las empresas más rentables del país.

Reducir sueldos y salarios hasta un 8%, implica vulneración de derechos laborales, y que el consumo se va a ver afectado, al afectarse el consumo se afecta las ventas de las empresas, al verse afectada las ventas de las empresas se afecta la producción, al afectarse la producción se afecta el empleo. ¿Por qué creen economistas OCP que el empleo adecuado en estos 3 años se ha reducido a su nivel más bajo de todo este siglo?

Pero en esta pequeñez de entendimiento (bajo coeficiente intelectual, tanto de los economistas OCP como del gobierno, pero si con una gran astucia – entiéndase, astucia no es sinónimo de inteligencia -), deciden señalar lo siguiente “Concretamente es imperioso que la Asamblea y la Sociedad otorguen al gobierno facultades excepcionales para que pueda actuar con la celeridad del caso en aras del interés nacional y este en capacidad de adoptar respuestas con la intensidad y velocidad que los problemas demandan”. Esta propuesta OCP intenta llevar a cabo las reformas al Código Orgánico de Finanzas Públicas para restarle poder al gobierno vía inversión y gasto público. Estas medidas buscan reformas al Código Orgánico y Financiero, para restarle poder de préstamo a Instituciones del estado como IESS y BCE, para que el gobierno se endeude con la banca privada o con los organismos internacionales; así como la liberalización del sistema financiero, esto implica liberalización de las tasas de interés. Esta propuesta busca llevar a cabo las reformas laborales, para flexibilizar el mercado de trabajo. Esta propuesta busca llevar a cabo la privatización de las empresas más rentables del estado para entregarlas a las oligarquías nacionales en confabulación con las oligarquías transnacionales o corporativas y los organismos internacionales (con un riesgo país alto, las empresas más rentables, valen poco).

Y siguen insistiendo en el entreguismo del país, no están conformes con entregar la soberanía nacional, sino quieren una profundización, al señalar “Dada la escuálida situación fiscal y de balanza de pagos, es indispensable que el gobierno cuente con el apoyo decidido de instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, CAF, OMS, etc,). Ello permitiría mantener un flujo mínimo de dólares hacia el país (indispensable para la dolarización)”. Estaría bien recibir el apoyo de esas instituciones si no nos impusieran condicionantes que nos lleven al fracaso. ¿O indiquen economistas OCP, en que país del mundo donde se han aplicado el recetario fondomonetarista, algún país está mejor? ¿No basta los ejemplos de Grecia, España, Irlanda, Argentina, Francia, Portugal, Ucrania, Albania, Rumanía, entre otros? Considerando que Portugal para estar mejor debió salir de ese esquema neoliberal. Además, ¿si quieren que vengan dinero para sostener la dolarización, porque no evitan sacar dólares de la economía? ¿Por qué la banca y los grupos económicos dejan de sacar dinero del país y con ello la dolarización no se ve amenazada? ¿Por qué si les preocupa tanto la dolarización, pidieron y se les otorgó la reducción en el 50% del impuesto a la salida de divisas? Si les importa mucho la dolarización, ¿porque piden se elimine en su totalidad el impuesto a la salida de divisas? ¡¡Por favor economistas OCP sean coherentes¡¡

Después de haber dicho todo en el prólogo (hay que profundizar en las medidas neoliberales y aprovechar esta crisis epidemiológica), definen su gran Plan de Emergencia Económica Nacional:

“El gobierno debe contar con suficientes recursos para prestar servicios públicos básicos sin empeorar la situación de la actividad económica y el empleo. El esfuerzo fiscal, por tanto, debe poner énfasis en la reducción del gasto corriente. Sugerimos, en particular, un recorte del gasto en nómina de $2.000 millones, el cual, dadas las circunstancias, en lugar de basarse en despidos masivos, debería hacerse vía reducción inmediata del 20% de los sueldos y salarios de los empleados públicos, de manera semejante a lo que hicieron Grecia, Portugal, España e Irlanda, países que, como Ecuador, no poseen moneda propia. Para el efecto, se puede invocar la cláusula de daño exorbitante y las correspondientes disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, partiendo de una reducción del 20% n la remuneración del presidente”.

Definitivamente estos economistas OCP no debieron haber pasado de primer semestre de economía, pero mire usted, son economistas. Estos OCP no entienden que reducir masa salarial es pro cíclico (es decir, agudiza la situación económica) porque reduce el consumo, y lo que se requiere es dinamizar la economía. ¿Por qué no hacen lo que hizo la reserva federal, bajar las tasas de interés al 0% para dinamizar la inversión y con ello la producción, el empleo y el consumo? De acuerdo que bajen el salario del presidente, pero también de los ministros, asambleístas, fiscales, y todos los que están al frente de todas las funciones del estado, incluidos las entidades autónomas y las empresas públicas. Y pueden profundizar más en las remuneraciones, pagándoles acorde a su eficiencia y efectividad de la política pública, seguro esta medida hará que todos estos cargos queden con deudas al estado.

¿Por qué mejor no se crea un impuesto al patrimonio? (el patrimonio de todas las empresas y personas bordea los 128.576 millones de dólares, a 2018), si se pagaría 1% del patrimonio, el estado recibiría 1.280 millones de dólares. Si el sistema fuese progresivo (hasta 5%), el estado podría recibir hasta 4.000 millones de dólares adicionales por recaudaciones.

¿Por qué mejor no se crea un impuesto a los activos? Si se considera los activos totales que al año 2018 fueron de 280.066 millones de dólares, un impuesto del 1% representaría 2.806 millones de dólares de recaudaciones. Si el sistema fuese progresivo (hasta 5%), el estado podría recibir hasta 8.000 millones de dólares adicionales por recaudaciones.

¿Por qué mejor no se incrementa el impuesto a la salida de divisas al 10%?: El año 2019 la recaudación con el 5% fue de 1.140 millones de dólares, si se incrementará el impuesto, no sólo que el gobierno protegería la dolarización, sino que recaudaría este valor.

¿Por qué mejor no se vuelve al anticipo de impuesto a la renta? Hay que recordar que el anticipo del impuesto a la renta para evitar la evasión fiscal, y al año 2018 la recaudación fue de 352 millones de dólares, el gobierno obtendría esta cantidad.

¿Por qué mejor no se crea un impuesto del 10% a las ganancias extraordinarias de la banca y de los grupos económicos? que podría representar 300 millones de dólares acorde a las ganancias obtenidas el año 2019, por estos sectores.

¿Por qué mejor no se incrementa la inversión pública? Si se volviera a la inversión del año 2016, la inversión se incrementaría en 5.300 millones de dólares en los siguientes años, 1.100 millones de incremento de la inversión pública generaría un punto adicional de crecimiento de la economía.

“Con la grave situación actual, sería un absurdo que Ecuador mantenga precios artificialmente bajos para la gasolina y el diésel, subsidiando el contrabando. Recomendamos que se sustituya este nefasto subsidio general con uno directo al transporte público, a cambio de mejoras en la calidad del mismo. Ello permitirá ganancias sociales desde los puntos de vista medioambiental, distributivo, fiscal y de eficiencia económica, y protegería a la gran población de ingresos bajos que es la que más utiliza el transporte público. Simultáneamente el mercado nacional de combustibles debería abrirse a la competencia, llevando los precios de la gasolina y el diésel a niveles internacionales y eliminando el monopolio de refinación estatal. Las gasolineras quedarían en libertad de comprar el combustible al mejor postor y el Ministerio de Energía asumiría el papel de regulador para prevenir y castigar abusos al consumidor”.

Estos contadores que fungen de economistas, con esta propuesta quieren que se privatiza la refinería de Esmeraldas y de Santa Elena, y se liberalice los precios de los combustibles. Hablan de eliminar subsidios a las gasolinas porque es un absurdo. ¿No es un absurdo mantener subsidios a las ganancias de las corporaciones? ¿Por qué no eliminar mejor los subsidios a las corporaciones que representan solo en devoluciones de IVA e ICE más de 1.000 millones de dólares? ¿Por qué mejor no cobrar a los deudores del SRI con sentencias en firma, cuyo valor bordea los 2.500 millones de dólares? ¿Por qué no cobrar a los deudores del SRI que representa 4.500 millones de dólares? ¿Por qué no cobrar las deudas laborales que bordean más de 1.000 millones de dólares?

¿Por qué mejor el estado deja de subsidiar las ganancias de las gasolineras (importa gasolinas a mayor precio, entrega a las gasolineras a menor precio, y las gasolineras le venden al consumidor a mayor precio, esto es una severenda estupidez, esto es subsidiar las ganancias de las gasolineras) haciendo que Petroecuador sea el distribuidor único de gasolinas en el país, con ello, todo el precio de intermediación de las gasolinas pasaría a las cuentas de Petroecuador?

¿Por qué no se produce los derivados mejor en el país, y dejar de importar como sugiere esta gran propuesta de libre mercado? Esto implicaría que, en vez de vender la refinería de Esmeraldas, se la amplíe y repotencie. La inversión que se requeriría acorde a estudios sería de 2.200 millones de dólares para procesar los 500.000 barriles de petróleo diario, de los cuales 320.000 barriles diarios requieren el país para el consumo interno, y los 180.000 barriles irían vía exportaciones de derivados. La otra opción es finalizar la Refinería de Manabí (antes Refinería del Pacífico). Esto le generaría al gobierno dejar de comprar derivados por cerca de 1.200 millones de dólares anuales, y obtendría 2.600 millones por venta interna de derivados (similar al año 2019). Además, no necesitaría acudir a eliminar o focalizar subsidios. ¿Por qué no se paga mejores salarios para beneficiar a los más pobres, en vez de subsidiar las ganancias del transporte público?

“Es menester evitar el colapso de la actividad privada y, por tanto, del empleo. Ello requiere de un marco legal temporal que permita que los empleadores lleguen a acuerdos con los trabajadores para evitar la quiebra de aquellas empresas que, pese a sus problemas actuales, son viables y, así, evitar la destrucción innecesaria de puestos de trabajo. Amparados por dicho marco, empleadores y empleados dispondrían de la más amplia gama de opciones para acomodar los acuerdos a la situación específica de cada empresa. El gobierno podría facilitar el proceso proveyendo servicios de mediación y arbitraje si las partes lo solicitan. Asimismo, la figura legal de responsabilidad limitada necesita estar en plena vigencia para que las empresas que ya no son viables entren en un proceso de bancarrota y liquidación ordenado y eficiente”.

Con esta propuesta estos OCP quieren la flexibilización laboral en las peores condiciones. Creen que tenemos el mismo coeficiente intelectual bajo de ellos al hablar que “El gobierno podría facilitar el proceso proveyendo servicios de mediación y arbitraje si las partes lo solicitan” cuando que mediación y arbitraje puede existir cuando un trabajador tiene que aceptar las condiciones del empleador. Esta propuesta de acuerdos entre empleador y empleado es factible cuando existe pleno empleo en plena producción, pero en un país como el Ecuador, con un desempleo y subempleo muy alto, ¿Qué acuerdos y arbitraje se pueden dar? Y se pretende violentar los derechos laborales adquiridos, al pretender que no exista desahucio ni liquidación por quiebra cuando señalan que “las empresas que ya no son viables entren en un proceso de bancarrota y liquidación ordenado y eficiente”.

¿Por qué mejor para beneficiar al aparato productivo y al empleo, no se aplica un sistema fiscal progresivo a las personas jurídicas (entiéndase empresas), para beneficiar a las MIPYMES que son las mayores generadoras de empleo y pagarían menores impuestos, e incrementando a las grandes corporaciones el impuesto? Considerando que el año 2018, las grandes empresas tuvieron ingresos cercanos a los 40.683 millones de dólares y pagaron impuestos que bordearon los 1.120 millones de dólares, mientras las MIPYMES tuvieron ingresos cerca a los 38.000 millones de dólares y pagaron impuestos que bordearon los 940 millones de dólares. Esto no sólo beneficiaría a las MIPYMES sino al estado, vía recaudaciones, ya que un sistema fiscal progresivo haría que las MYPIMES paguen 750 millones de dólares (150 millones de dólares menos), mientras las grandes empresas pagarían 1.908 millones de dólares (más de 700 millones de dólares adicionales).

¿Por qué mejor no se reduce las tasas de interés, tal como EEUU, Alemania, Italia, España, Francia, lo están haciendo? Si el spread se reduce en 6 puntos porcentuales, esto generaría 1.423,5 millones de dólares de inversión (27.967,6 es la inversión total al año 2019, la inversión privada fue de 23.725 millones de dólares, y la inversión pública de 4.242,74 millones de dólares). Esto representaría un incremento en la producción y el empleo de 1,2 puntos porcentuales, que representaría un incremento del consumo en la misma magnitud. Si el consumo de los empresarios se incrementa en 1.423 millones de dólares, y el consumo de las familias en la misma magnitud, la economía crecería 2,4 puntos porcentuales, con generación de empleo adecuado en 37.755 personas (considerando el número de población en empleo adecuado a diciembre 2019 que fue de 3.146.297).

“Sin duda alguna, la situación actual va a alterar la capacidad de pago de una significativa cantidad de deudores el sistema financiero. Por tanto, las autoridades económicas y financieras deben diseñar, en coordinación con bancos y cooperativas, medidas que alivien las obligaciones, permitan evitar un deterioro generalizado de la cartera y contribuyan a sostener la frágil economía ecuatoriana. Simultáneamente se deberá cuidar la liquidez de la economía”.

Totalmente de acuerdo con esta medida, siempre y cuando la pretensión de la banca no sea renegociar las deudas o refinanciamiento de las mismas, y extenderlas a mayor plazo, ya que esto generará mayor endeudamiento en las familias y pequeñas empresas, y por tanto mayores ganancias en la banca. ¿Por qué mejor no aprobar las autoridades económicas y financieras, un stand by en las deudas de créditos y tarjetas de crédito sin cobro de mora, multas y recargos, y extender el pago sin ningún condicionante adicional, mientras dure el coronavirus?

“Para enfrentar choques externos como el actual, los países vecinos, controlando la inflación, dejan que sus monedas se deprecien, lo que encarece sus importaciones y promueve sus exportaciones. Esa no es una opción para un país dolarizado como el Ecuador que, sin embargo, puede conseguir un efecto equivalente con un “fondo de compensación cambiaria entre privadas”; un recargo temporal a las importaciones del sector privado que no se utilicen en los procesos locales de producción y este destinado exclusivamente, a través de un fideicomiso, a una compensación de la misma magnitud a las exportaciones no minerales del sector privado. Para que sea ágil y transparente, este mecanismo debería ser administrado por una entidad público-privada y complementado por un fondo alimentado por préstamos de la banca multilateral de desarrollo. La gran ventaja de este esquema es que no resta liquidez al sector privado, al redistribuirse los recursos dentro del propio sector sin ir al fisco. Este mecanismo se reduciría o aumentaría en función de la evolución del tipo de cambio en los países vecinos”.

Esta propuesta quiere beneficiar a los exportadores y a la vez a los importadores (que son los mismos, dueños del gran capital), vía fondo de compensación que saldrá de préstamos que el estado deba realizar para compensar las exportaciones por pérdidas de abaratamiento de exportaciones de países vecinos, esto es un subsidio a las ganancias de las empresas, y el país quedaría endeudado para cubrir las ganancias de exportadores, similar a la sucretización de la deuda llevada a cabo por el gobierno nefasto de Oswaldo Hurtado.

¿Por qué mejor no se aplica aranceles al comercio exterior? Si se retomará los aranceles no sólo que protegería la industria nacional y el empleo, sino que protegería a las provincias de frontera, así como a la balanza de pagos. Si se retoma los aranceles al comercio exterior el gobierno recaudaría cerca de 780 millones de dólares, considerando los mismos productos que eran aproximadamente 2.800 partidas de productos arancelarios en el año 2015 con tarifas entre el 5% y el 45%.

¿Por qué mejor no se estimula sin costo arancelario las importaciones de capital y materia prima para producir a menor costo y con ello restar la pérdida de competitividad con los países vecinos?

Por tanto, frente a estas medidas neoliberales, las alternativas existen y en mejor medida, no sólo para enfrentar el déficit fiscal, sino para estimular la producción y el empleo, protegiendo la dolarización. ¿Pero creen que este gobierno va a recoger medidas alternativas, medidas de distribución y equidad? No lo hará. / O / Marcelo Varela/

“Muchísima gente se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas” (C.T. Jones).

“El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente” (John Maynard Keynes).

Confirmado.net / @MarceloVarelaE

