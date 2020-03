Expertos advierten que hay salidas para evitar el «paquetazo»

El gobierno de Ecuador anunciará próximanente la adopción de varias medidas económicas para enfrentar la actual coyuntura. Desde Carondelet se adelantó que el régimen cuenta con el respaldo del FMI y que se buscará «dejar sentado una política para la focalización de los combustibles».

El ex ministro de la Revolución Ciudadana, Fausto Herrera, advirtió que las medidas no solamente deben servir para reducir el déficir fiscal.

«Si las medidas que se anuncien solo bajan el déficit fiscal y no reactivan el sector real y protegen la balanza de pagos. En pocos meses estaremos peor y se incrementaría el riego en el sector financiero».

El economista Diego Borja adelantó más de 10 opciones para enfrentar la situación económica que atraviesa el país y recordó que la economía estaba mal antes del coronavirus y la caída de precios de petróleo.

«Economía estaba mal antes de coronavirus y caída de precios de petróleo. Grandes medios de comunicación se hacen eco del discurso oficial de @Lenin y @RichardM_A y dicen que la única alternativa es el #FMI«.

Carlos de la Torre, economista que fue ministro del actual régimen señaló que las autoridades económicas no tomaron las medidas adecuadas para que la economía nacional sea menos dependiente de los ingresos petroleros.

«Con políticas productivas y de consumo, más inversión pública hubiera crecido el PIB, por tanto la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Esto haría a la caja fiscal menos dependientes de los ingresos petroleros. No hay que ser genios2.. dijo de la Torre en respuesta a Alberto Dahik.

El exministro del actual régimen, Tarcisio Romero reiteró la crisis no es producto de las protestas de octubre sino al revés.

«No señores y señoras, la crisis no es producto de las protestas de octubre, sino al revés. Las protestas de cotubre son el resultado de una serie de crisis económicas, institucionales y sobre todo estructurales. Y no vengan con el cuento de que la crisis la pagamos entre todos».

