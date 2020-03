Experto Criminólogo Pedro Moreira: «Pericia realizada por Mantilla es inconstitucional y poco práctica».

Nuevamente se cuestiona el trabajo realizado por Alexandra Mantilla, «perito» designado por Fiscalía General del Estado para presentar un informe de «perfilación criminal» en el contexto del Caso «Arroz Verde».

Pedro Moreira, quien estudió una Maestría en Derecho Constitucional en Postgrado UEES, Derecho en Universidad de Guayaquil, señaló a Tele Radio que técnicamente la pericia realizada por Mantilla es inconstitucional y poco práctica.

«Es incostitucional porque en nuestro país se garantiza constitucional y supra constitucionalmente la presunción de inocencia. Entonces si la señora Mantilla dice .. Rafal C es el líder criminal; Jorge G es el que pasaba los vueltos, etc, ahí ya no hay la presunción de inocencia. El perfilamiento criminal es una técnica investigativa cronológica que se hace cuando no se conoce a los responsables para poner el perfil criminal de un violador, de un estafador, de un asesino serial, no con entidades conocidas porque sino se está atribuyendo situaciones que no han sido contrastadas en eun proceso».

Insistió que la perito Mantilla demostró poca efectividad en todas sus entrevistas (…) una persona que es perito, sea la señora Mantilla o cualquiera no puede convertirse en sujeto político, no puede salir en todos los medios a dar entrevistas y a defendr su pericia porque no cabe esa situación.

Dijo que está claro que el objetivo de la Fiscalia es terminar con una sentencia en los tiempos necesarios para que Rafael Correa no sea candidato en las proximas elecciones

