Ecuador: Españoles de extrema derecha, enemigos de los migrantes, han recibido varias sentencias

Un video capturado de las redes sociales revela que los políticos de extrema derecha que aterrizaron en Ecuador para acompañar a Fernando Balda, tienen varias denuncias de irregularidades en España.

Ellos informaron que tuvieron reuniones en Carondelet, en ministerios y otras dependencias públicas y privadas. Denunciaron junto a Balda al expresidente Rafael Correa.

Quienes son ellos

HERMANN TERTSCH

Demandó a un periodista español y al no tener sustento su demanda no solo perdió sino que los jueces le sentenciaron a pagar 30.000 euros que no pagó el sino el canal público Telemadrid. Tertsch ganaba en el canal 12.000 euros mensuales.

El político de extrema derecha hace poco en el 2019 fue sentenciado por mentir diciendo que el padre del Vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias fue detenido por la muerte de un policía en 1973. La justicia lo sentenció por mentiroso a pagar una multa de 15.000 euros.

Víctor González

Fue sentenciado en 2018 por irregularidades contables en una de sus empresas, tiene prohibición de administrar empresas o bienes por 3 años. En el partido de extrema derecha española VOX también fue denunciado por malas prácticas. Dos miembros de de la agrupación revelaron que fueron incitados por González para camuflar las aportaciones económicas de empresarios a través de testaferros, familiares o amigos.

El diario Tribuna Salamanca reveló que González en efecto fue condenado en 2015 por irregularidades en la gestión de una empresa.

El que fue candidato a diputado por Salamanca es uno de los integrantes del núcleo duro de Vox, concretamente, como persona de referencia en el mundo de la economía y los negocios. Fue condenado en 2015 por la Audiencia Provincial de León por irregularidades en la gestión de una empresa, Marmolerías Leonesas. La sentencia, recurrida, devino firme el pasado mes de diciembre al ratificar el Tribunal Supremo el auto de la audiencia leonesa que decía que no podrá administrar bienes ajenos durante tres años.

