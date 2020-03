Serios y graves cuestionamientos ocasiona acción de la Perito Alexandra Mantilla

El portal digital Informa Ecuador revela información precisa sobre las contradicciones de la Perito Alexandra Mantilla que a nombre de la Fiscalía General del Estado entregó un informe de «perfilación criminal» en el contexto del Caso «Arroz Verde».

Nota informativa del portal Informa Ecuador

La prensa ecuatoriana y las redes sociales han comentado hasta el extremo la actuación de Alexandra Mantilla, denominada Perito por Fiscalía General del Estado para presentar un informe de “perfilación criminal” en el contexto del Caso “Arroz Verde”.

El informe ha levantado muchas reacciones por la serie de contradicciones en torno a sus “credenciales, independencia e imparcialidad”.

En el Caso “Arroz Verde” se han podido evidenciar varias contradicciones de la denominada por Fiscalía Perita, Alexandra Mantilla:

CONTRADICCIÓN ENTRE FISCAL Y PERITO

Mientras la Fiscal Diana Salazar ha dicho que el fondo solidario de la Presidencia es de origen ilícito, contradictoriamente la Perito Alexandra Mantilla encargada de la investigación del Caso Sobornos, manifiesta que es de origen legal.

Alexandra Mantilla considera que es legal su existencia, por lo tanto no detectó ninguna actividad ilegal ni criminológica, pese a ello no incluyó ese criterio en el informe de perfilamiento.

En contexto

Un recibo de depósito por USD 6.000 en la cuenta bancaria de Rafael Correa es la “prueba”más importante que tiene la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente en el Caso “Arroz Verde”. Con esa “prueba” se le acusó al exmandatario de ser el cabecilla de una supuesta “estructura criminal”.

El expresidente siempre ha desvirtuado esa acusación, ha mencionado que los 6.000 dólares fueron producto de un crédito solicitado al “Fondo Solidario” que tenía la Presidencia de la República.

«Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales)», dijo.

Alexandra Mantilla designada Perita por la Fiscalía General del Estado, para perfilar la supuesta existencia de una “estructura delictiva”, no vio ninguna ilegalidad en la existencia de un “Fondo Solidario”.

“Yo incluso esto ya le adelanté a la Fiscal yo le voy a presentar (un informe) completamente separado porque el fondo solidario como tal yo no le encuentro un piso jurídico que a mí que me haga detectar, ni criminológico que me haga detectar, como una actividad ilegal, eso ya le corresponde a la Fiscal pero para mí no lo veo como tal”.

Admitió que el fondo tenía una orientación netamente humanitaria, esto a mí me quedó claro porque me lo dijo Pamela Martínez, Laura Terán, María de los Ángeles Duarte y todas las personas que se concentraron conmigo.

