Correa.- «Es momento de formar un gran frente para ganar las elecciones»

El expresidente de la República, Rafael Correa (2007-2017) concedió una entrevista a la radio Online de Manabí, Contigo Siempre para revisar varios temas de la coyuntura política nacional e internacional.

Se refirió entre otras cosas al proceso electoral que Ecuador deberá afrontar el próximo 7 de febrero de 2021 de acuerdo al cronograma electoral definido por el CNE. Señaló que es momento de una gran alianza para recuperar la Patria porque el problema en el país no es técnico, es político.

«No es momento de Correísmo ni anticorreísmo -derecha e izquierda- no están destrozando como Patria, como país. Nosotros en diez años hicimos lo que no se hizo en 50 años, pero estos tipos en menos de 3 años nos retrasaron 20 años, nos destrozaron todo, así es la ineptitud y aquí hay una lección que aprender, muchos creyeron me va bien porque yo soy sabido, porque soy inteligente, no por el gobierno; bueno, ya se han dado cuenta que un mal gobierno nos puede destruir a todos, el subdesarrollo es por la mala política..», dijo Correa.

Correa insistió que su gestión y movimiento político miran al Ecuador como misión, no en ganar las próximos eleciones sino sacar al país del subdesarrollo, de la pobreza. Para eso hay que ganar las elecciones y por eso es momento de unirnos todos, es momento de la unión, es momento de formar un gran frente para ganar las elecciones.

