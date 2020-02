El riesgo país, las deudas y la política no dan respiro a las finanzas nacionales

El riesgo país aumentó más de 200 puntos en un solo mes, pasando de 826 puntos el 1 de enero a 1.129 puntos en febrero. Los problemas de ingobernabilidad y el escaso apoyo de la Asamblea Nacional menoscaban la percepción del desempeño económico ecuatoriano a nivel internacional, lo que se refleja en el bajo rating otorgado por Moody’s. Si bien los desembolsos del FMI ayudarían a cubrir las necesidades financieras de Ecuador hasta 2021, quedan en completa incertidumbre las opciones de financiamiento para los años venideros.

La primera semana de febrero de 2020, el riesgo país superó los 1.000 puntos, cuando en promedio en enero llegó a 857 puntos. En contraste, los países vecinos Perú y Colombia mantienen este indicador por debajo de los 100 y 200 puntos, respectivamente. El riesgo país debe ser analizado pues marca la confiabilidad del país en el mercado internacional, lo que influye directamente en la inversión extranjera directa y en la búsqueda de financiamiento.

La tendencia del riesgo país es alcista. Desde enero este indicador no ha dejado de crecer. El 31 de diciembre de 2019 cerró con 826 puntos y el primer mes del 2020 ha marcado una tendencia creciente alcanzando para el último corte (11 de febrero) los 1.129 puntos (Gráfico 1). No obstante, no supera el más extremo en los últimos 20 años, cuando en 2008 llegó a sobrepasar los 5.000 puntos, mientras que el riesgo país más alto del año pasado fue en noviembre, con 1.418 puntos.

