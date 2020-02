¡Contaminación! (O) Juan Cárdenas

Acá también se toman decisiones desaprensivas y peligrosas, como el brutal desfogue de las aguas servidas que rebozaron el arcaico sistema de alcantarillado de Salinas, hacia el mar, produciendo una enorme mancha púdrida y contaminante, justamente cuando los miles de turistas que disfrutaban de la playa se encontraban bañándose.

Los círculos polares Ártico y Antártico se deshielan peligrosamente. La temperatura en esos otrora glaciales se ha elevado de manera inexplicable, provocando la destrucción y muerte del hábitat y de su fauna. Osos polares que no resisten el sofocante calor; mientras que en los desiertos asiáticos y africanos, hay camellos que mueren cubiertos de hielo. La Pachac mama agoniza, el clima se ha desquiciado por causa de los contaminadores que acumulan el fruto de la depredación destructiva del planeta, ahorrándose criminalmente los compromisos que les impuso Kioto o París; y con la prepotencia imperial de sus egoístas intereses, dejaron esos foros porque les da la regalada gana y si alguien les llama al orden, vociferan amenazas y aplican sanciones como si se tratara de su patio trasero. Por esta razón la Naturaleza está condenada inexorablemente a muerte.

Acá también se toman decisiones desaprensivas y peligrosas, como el brutal desfogue de las aguas servidas que rebozaron el arcaico sistema de alcantarillado de Salinas, hacia el mar, produciendo una enorme mancha púdrida y contaminante, justamente cuando los miles de turistas que disfrutaban de la playa se encontraban bañándose. Quien tomó esa decisión les jugó carnaval con “ñoña”. Ensayó una curiosa explicación, que las aguas servidas de Salinas no disqué están contaminadas, sino más bien atraen al turismo. En ese ambiente de pestilencia más la embarró. Mejor hubiera sido que el señor Alcalde se quede calladito, que así se defendía mejor.

Esto nos recuerda la explicación oficial que nos dieron por el contrato de un circo en plena austeridad. Dijeron que con el circo y los payasos se combatía la desnutrición infantil. ¿Entendieron? Ni yo. Igual cuando afirmaron que no iban a construir ni escuelas, ni colegios, ni hospitales, ni centros de salud, nada de eso, porque todo estaba preparado para atender educación y salud en línea, por Internet, a los 17 millones de pobladores, con abecedario virtual y medicina digital. Si no aprenden o se mueren, ¡salados!, será porque no son expertos en informática. ¿Entendieron? Peor yo, que en mi zona ni siquiera llega el internet.

Y todo con tal de desmerecer la extraordinaria obra, sobre todo en educación y salud, del gobierno de la Revolución Ciudadana. En Manta desmantelaron en pleno carnaval el hospital del Ministerio de Salud Pública. Están cerrando las operadoras oficiales del sistema hidroeléctrico, despidiendo al personal técnico como lo están haciendo con HidroAzogues, responsable del funcionamiento de las plantas hídricas de Ocaña, Alazán y San Antonio en la provincia del Cañar. Centralismo pernicioso, más desempleo, deterioro y abandono de los servicios públicos. Cómo retornan al viejo país. Y todo por odio y desprecio a las ejecutorias de la Década Ganada.

“Quien contamina, ¡paga!”, debe ser la consigna planetaria. A ver, ¿quien le pone el cascabel al gato (O) Juan Cárdenas

