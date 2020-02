Abogado Pedro Granja denuncia «sicariato» en La Clementina – VIDEO

El reconocido abogado guayaquileño, Pedro Granja, denunció a través de las redes sociales la existencia de «sicariato» en la hacienda La Clementina.

«SICARIATO EN LA CLEMENTINA.- Asesinaron a Leonel Cabezas, Presidente de la Comisión Electoral de COOPROCLEM en las últimas elecciones. Pregunto públicamente a la Fiscal General si van a investigar este caso o también lo van a dejar impune», escribió en su red social.

Secretario Anticorrupción José Javier de la Gasca anuncia seguimiento del caso

En entrevista concedida a radio Pichincha Universal, el secretario Anticorrupción, José Javier de la Gasca señaló que su entidad está pendiente del caso de la hacienda La Clementina, de la denuncia presentada en Fiscalía por la anterior funcionaria y del supuesto «sicariato».

«Fíjese ahí en ese caso quienes promovieron la denuncia fuimos nosotros en unos casos y ahí está en la Fiscalía en investigación, nosotros estamos muy atentos de lo que está pasando inclusive he escuchado en redes sociales y con información que se cruzan en Whatsapp que ha habido una denuncia de un sicariato, yo no puedo guiarme por rumores pero no puedo dejar de estar pendiente de los asuntos y dar seguimiento porque yo no he venido a hacer tabla rasa de lo que se hacía antes», reiteró.

En contexto

Más de 1.800 trabajadores de La Clementina, la hacienda más grande del país, aún esperan recuperar la propiedad que obtuvieron en 2014 luego de un proceso legal de incautación que siguió el SRI al empresario Alvaro Noboa por una deuda que mantenía con el estado por US 95MM.

Los trabajadores recibieron un crédito por US 78MM que la Corporación Financiera Nacional (CFN) otorgó a la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina (Cooproclem), nombre legal que adoptaron los trabajadores para hacerse con esta hacienda, de casi 12.000 hectáreas, que fue embargada al Grupo Noboa en 2013. El valor de la propiedad se canceló en partes, una vez que la empresa recibió el dinero.

Para pagar la deuda con el Estado, COOPROCLEM creó dos fideicomisos para garantizar el cumplimiento del pago de la deuda. El primer fideicomiso tutelaba los activos de la empresa y el segundo el flujo de caja que tenía como objetivo asegurar el pago de sueldos, salarios y otros ingresos a los trabajadores.

En marzo de 2018 tras una polémica decisión que está siendo investigada por la Comisión Anticorrupción del gobierno nacional, la propiedad pasó a manos de la empresa Koval Management, una firma de capitales rusos que no tiene sede en Ecuador y cuyos accionistas son suegros de Miguel Macías, beneficiario de este traspaso.

El pasado 10 de diciembre, la entonces secretaria anticorrupción Dora Ordoñez, denunció la existencia de una serie de irregularidades en el traspaso de la administración de la Hacienda La Clementina, ahora en manos de Miguel Macías Ulloa, hijo de un exfuncionario del Grupo Noboa, ya que no ha cumplido con sus obligaciones económicas con el Estado, ni ha entregado a los trabajadores los montos que les correspondería por las ganancias que arroja la empresa.

